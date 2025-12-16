支持卓不副署財劃法 總統再播短片批在野

總統賴清德和行政院長卓榮泰於今晚出席感恩餐會，總統在致詞時主要討論支持卓榮泰院長不副署財劃法的決定，並播放了前一晚錄製的批評在野黨的影片。

總統（圖／TVBS資料畫面）

行政院長卓榮泰諷刺立法院對於中央政府的總預算審查不足，指出明年度的總預算3兆零350億元仍未被詳細審查。 在感恩餐會中，總統賴清德和行政院長卓榮泰接受了啦啦隊女孩贈送的花束並一同拍照，但兩人在場合中顯得有些不好意思。

卓榮泰（圖／TVBS資料畫面）

總統賴清德在另一場合，公務員頒獎典禮上，再次強調對年金改革的立場，警告不應因倉促修法而回到過去的制度。

