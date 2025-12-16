支持卓揆不副署決定 賴清德盼立院盡速審議總預算案

賴清德總統16日出席「中華民國記帳士公會全國聯合會第五屆第三次會員代表大會」。(總統府提供)

賴清德總統16日出席記帳士公會會員代表大會，會中觀看他在國政茶敘後的談話影片。(總統府提供)

行政院長卓榮泰昨天宣布不副署財劃法修正案，賴清德總統今天出席活動時重申，在野黨上周五強行通過的財劃法版本一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達5638億元，未來年年都將如此。他支持行政院長卓榮泰不予副署的決定，也期盼立法院能盡速審議總預算案，讓各項福國利民的政策可以順利推動。

賴清德今天下午出席「中華民國記帳士公會全國聯合會第五屆第三次會員代表大會」指出，在野黨上周五強行通過的財劃法版本一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達5638億元，未來年年都將如此，這不僅違反《公共債務法》的上限規定，更削弱中央財政、破壞財政永續，也會排擠政府推動重要民生政策，「相信以記帳士的專業，也不會樂於看到這樣的情況」。

他表示，支持卓榮泰不予副署的決定，期盼各方共同努力，透過合憲、合法的途徑，讓地方能夠建設發展，又能保有中央穩健的財政，讓國家可以持續進步。

賴清德強調，中央政府總預算案的每一分資源都攸關民眾的生活和照顧，就像TPASS是政府為了減輕民眾交通負擔的政策，原先實施期限將到今年底為止，而行政院已經核定新計畫，並編列在明年度中央政府總預算。

他提醒，如果中央政府總預算未能通過，新的TPASS服務就可能中斷。期盼立法院能盡速審議總預算案，讓TPASS及各項福國利民的政策可以順利推動。為了打造更進步的臺灣，期待未來與大家一起繼續努力。

賴清德今晚出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，也邀請與會者一起觀看他昨天在國政茶敘後發表談話的影片，並說明政府對憲法忠誠、維護國家及全民福祉的決心，期盼所有國人一起堅守憲政秩序與財政紀律的防線，共同為國家的發展努力。

副總統蕭美琴今天下午出席「2025親子天下友善家庭職場獎頒獎典禮」時指出，臺灣正面臨少子化的嚴峻挑戰，已是攸關國家安全的重要課題。

她說，政府在推動友善家庭職場上責無旁貸，也透過各項輔導措施鼓勵企業建立更多元的育兒支持措施。相關育兒、托育及長照政策，仍有賴立法院盡速審議預算，期盼不分黨派、公私部門攜手支持，確保攸關人民福祉與國家長遠發展的政策得以順利推動。

