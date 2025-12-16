政治中心／綜合報導

總統賴清德和行政院長卓榮泰，今（16日）天晚間共同出席社福總盟感恩餐會，總統上台致詞時，除了肯定社福團體長期對社會的貢獻，也提到藍白強行通過的爭議法案，嚴重影響各地方政府的社會福利，總統以播放影片說明，台下民眾聽得認真，還有人拿手機起來，全程錄影。

主持人：「歡迎總統非常感謝賴總統，在百忙之中蒞臨感恩餐會。」總統賴清德晚間出席社福總盟感恩餐會，民眾夾道歡迎掌聲不斷，行政院長卓榮泰也一同出席。拍大合照時，總統熱情邀請卓榮泰上台合影，晚間參加感恩餐會，也不忘提及藍白強行通過的爭議法案。

廣告 廣告

支持卓榮泰不副署財劃法 賴總統出席感恩餐會播影片批藍白

總統賴清德晚間出席社福總盟感恩餐會，到藍白強行通過的爭議法案，嚴重影響各地方政府的社會福利。（圖／民視新聞）

總統賴清德vs.民眾：「我乾脆就不要繼續再致詞了，我來播一支影片，大家覺得怎麼樣（好）。總統話不多說，直接以播放影片代替致詞，向國人說明，為何要採取不副署強硬手段。總統賴清德：「這一系列正在加速，推動的濫權立法，這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向立法濫權，在野獨裁的懸崖邊緣。」

台下民眾聽得認真，還有人拿手機全程錄影，總統站在台上，和大家一起聽取談話，就如同和民眾站在同條船上，因為這些爭議法案，包括離道建設條例、國籍法、貪汙治罪條例、助理費除罪化及選罷法，都和你我有關，為了讓國人能清楚理解，總統不僅親上火線說明，在社群上更PO出系列圖卡，為的就是要讓國人知道，藍白才是癱瘓國政的罪魁禍首。

支持卓榮泰不副署財劃法 賴總統出席感恩餐會播影片批藍白

賴總統出席全國記帳士會員代表大會，總統也語重心長。（圖／民視新聞）主持人：「現在蒞臨我們會場，是我們最敬愛的賴清德總統。」除此之外，賴總統出席全國記帳士會員代表大會，總統也語重心長。總統賴清德：「我要特別利用這個機會跟大家說明，上個禮拜五在野黨，強行通過的財劃法版本，如果一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債，高達5638億元，未來年年都將如此，削弱中央財政破壞財政永續，也會排擠政府推動重要民生政策，相信以各位的專業，也不會樂於看到這樣的情況。」總統透過公開場合，讓國人充分理解政府立場，如何爭取民意支持，也將是當務之急。

原文出處：支持卓榮泰不副署財劃法 賴總統出席感恩餐會播影片批藍白

更多民視新聞報導

與鉛中毒有關？前台中市議長張宏年過世 中檢：死因不明將解剖

爆黃國昌「跟台派金主要錢又勾搭柯」 吳崑玉：詐騙集團！

高市早苗再次拒絕撤回「台灣有事論」 重申立場不變

