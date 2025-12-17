支持卓榮泰不副署財劃法？陳建仁：盼朝野合作「靜下心來彼此溝通」

記者劉秀敏／台北報導

前副總統陳建仁出席「臺灣領航 消除C肝」國際記者會並接受媒體訪問（圖／翻攝畫面）

立法院國民黨與民眾黨團聯手再度修惡《財劃法》並否決行政院所提覆議案，行政院長卓榮泰近日宣布不予副署來因應，並呼籲在野恢復憲法法庭運作，成為政壇近日熱議焦點。對此，曾任行政院長的前副總統陳建仁今（17）日受訪表示，為了國家、為了台灣更好，大家都應該靜下心來、沈澱下來好好彼此溝通，相信任何問題都有解決辦法；他也期盼朝野能夠合作，坐下來好好談，把問題解決。

陳建仁今日上午出席「臺灣領航 消除C肝」國際記者會，針對媒體關注行政院不與副署《財劃法》一事，陳建仁表示，在一個自由、民主、法治的國家，都需要朝野共同努力，坐下來好好溝通，不管法國、歐盟、日本等國家，都有很好的溝通。

陳建仁強調，為了國家、為了台灣更好，大家都應該靜下心來、沈澱下來好好彼此溝通，相信任何問題都有解決辦法。只要彼此能夠互相信任、能夠為國家更加美好而努力，他也盼望朝野都能夠合作，坐下來好好談，把問題解決。

