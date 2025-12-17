支持卓榮泰不副署？陳建仁：盼朝野合作「沈澱下來彼此溝通」

前行政院長陳建仁（左）今表示，期盼朝野都能夠合作，坐下來好好談解決問題。（圖／總統府提供）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》二修版本，並向藍白喊話可對行政院長提出不信任案倒閣制衡。對此，前行政院長陳建仁今天（17日）上午受訪時表示，大家都需要為了國家、為了台灣更好靜下心來，沈澱下來好好彼此溝通，他期盼朝野都能夠合作，坐下來好好談解決問題。

陳建仁今天上午出席「台灣領航 消除C肝」國際記者會，並接受媒體聯訪。陳表示，在一個自由、民主、法治的國家，都需要朝野共同努力，坐下來好好溝通，不管法國、歐盟、日本等國家，都有很好溝通。

陳建仁指出，大家都需要為了國家、為了台灣更好靜下心來，沈澱下來好好彼此溝通，相信任何問題都有解決辦法，只要彼此能夠互相信任，為這個國家更加美好努力，他也盼望，朝野都能夠合作，坐下來好好談，把這個問題能夠解決



