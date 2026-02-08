支持原民學子多元智能！台中市補助計畫規模倍增 5校受惠創新高

博屋瑪國小代表台中市參加全國比賽。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄／台中報導

台中有一群原住民孩子，白天在教室裡學習課業，放學後則在操場練習拔河、在教室裡練歌、在文化課程中認識自己的族群故事。台中市政府原住民族事務委員會表示，原民學子在不同領域都能被看見、被支持，市府推動「鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫」，一一四年度補助規模大幅成長，參與學校數由去年的兩所倍增至五所，補助經費與受惠人次雙雙創新高。

一一四年度計畫由原有的四箴國中及和平區博屋瑪國小深化辦理外，擴大納入德芙蘭國小、梨山國民中小學及大雅國中，多元智能教育從「重點學校」逐步擴展為「區域推動」，照顧更多不同地區、不同背景的原民學子。

原民會指出，透過跨區域合作與資源整合，計畫依學生特質規劃音樂、藝術及傳統運動等特色課程，孩子不因身處偏鄉或市區而有落差，每一份努力都能被看見、被肯定。課堂上，有孩子從害羞不敢開口，到能自信站上舞台歌唱；運動場上，有孩子在一次次訓練中，學會團隊合作與堅持到底的精神。

原民學子的努力在全國舞台綻放光芒，四箴國中拔河隊憑藉紮實訓練與團隊默契，「114年度全國各級學校室內拔河比賽」中勇奪國中女子校隊460公斤級亞軍；博屋瑪國小在「全國師生鄉土歌謠比賽」中，以細膩純淨的歌聲唱出族群文化，更多人聽見來自台中的原民天籟。

原民會說明，一一四年度規模大幅成長，擴增至五所學校、八十五名學生，補助金額提升至六十二萬六千元。三年合計投入一四0萬四九五0元，支持一八三人次原住民學生參與多元才能培育課程。