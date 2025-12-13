支持友善耕作與農業永續 台南後壁無米樂推認養一畝田

〔記者楊金城／台南報導〕台南市無米樂稻米促進會推動在地農業、友善耕作與農村文化的永續發展，推出認養「我的一畝田」，參與認養的臻鼎科技集團昨天(13日)舉辦「認養稻田・永續體驗日」，帶領員工深入白河農田、後壁合鴨藝術園地、芳榮百年米廠及菁寮老街，以最直接的方式讓民眾重新看見台灣稻米產業的價值與農民的努力。

與臻鼎契作的白河農民葉奕志現身分享不用農藥、化肥的友善耕種稻米，也和農村媽媽指導40多人如何割稻從握刀、彎腰、綑束到搬運、使用復古打穀機，感覺新鮮，但種稻真的不輕鬆，食物得來不易。

廣告

後壁無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，感謝臻鼎科技集團對台灣稻米產業的支持，直接契作可提升農民收益，收成後的白米用於企業贈禮，更是對本土稻米的另一次行銷，達到照顧農民、友善土地、關懷社區的ESG精神。相信只要企業與農民攜手，台灣的農村、農業一定能越來越好。

葉奕志說：「農業要靠天、靠地、靠自己的耐心。企業願意用認養方式支持農民做友善耕作，對農民來說，是很重要的力量。」

一行人再到後壁合鴨藝術園地品嘗「鄉村割稻飯」，一桌農家家常料理，充滿濃濃的人情味與土地味。在芳榮米廠導覽則讓大家了解稻米加工成白米的「後半段旅程」，看到一碗米飯背後的完整努力。在菁寮老街與俗女村則感受農村文化的純樸魅力。

後壁區長李至彬說，後壁的稻米歷史悠久，希望未來更多企業願意走入農村、認識農業，支持友善耕作與農村永續。

