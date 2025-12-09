支持受貿易戰衝擊農民 川普政府宣布120億美元援助方案

美國總統川普(Donald Trump)8日公布了一項提供給美國農民的120億美元援助方案，這是川普政府採取的最新措施，以鞏固因為他的貿易政策帶來的經濟後果而受損的關鍵政治群體。

農業團體和共和黨農業州的國會議員尋求這項援助，部分原因是為了支持農民為明年的種植季節購買種子、肥料與其他費用。這項援助方案旨在支持大部分支持川普的忠實選民，儘管他們因為川普與中國的貿易戰面臨數十億美元的損失。

川普在白宮與財政部長貝森特(Scott Bessent)、農業部長羅林斯(Brooke Rollins)和國會議員舉行的一場圓桌會議上宣布這項援助。一名白宮官員說，玉米、棉花、高粱、大豆、稻米、牛、小麥和馬鈴薯的農民也出席了這場會議。

川普說：「這項紓困措施將提供農民急需的確定性，幫助他們把今年的收成推向市場，並展望明年的作物，這將協助他們繼續努力為美國家庭降低食品價格。」

羅林斯說，110億美元的援助將用於扶持作物農民，並將在2月28日前發放。羅林斯也表示，政府將暫緩提撥剩下用來支持水果、蔬菜和其他農作物的10億美元，以便敲定具體細節。

貝森特表示，這些款項將是「調整期內的流動性橋樑」，在農民從川普的貿易協議和其他政策中受益前為他們提供支持。

羅林斯8日稍晚在白宮告訴記者，這筆資金將來自美國農業部可自由支配的基金商品信貸公司(Commodity Credit Corporation)，並將由關稅收入抵銷，但他沒有提供更多細節。

美國農業部負責農業生產和保護的副部長福代斯(Richard Fordyce)表示，這個款項將根據農民的種植面積、生產成本和其他因素計算。

參議院農業委員會首席民主黨議員克羅布查(Amy Klobuchar)在聲明中表示，川普的貿易政策損害了農民的利益。

克羅布查指出：「讓農民更有保障的最簡單方法，就是總統取消關稅。」

川普政府原本要在10月宣布一項總金額150億美元的農業紓困計畫。羅林斯先前表示，長達43天的聯邦政府停擺延後了這項計畫的實施。(編輯：鍾錦隆)