支持台中蓋超巨蛋 何欣純：盼市府公開透明

（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市府日前宣布「台中超巨蛋BOT案」公告招商。民進黨台中市長參選人何欣純今天表示，蓋超巨蛋她全力支持，但需要專業仔細的評估，及更多公開透明的訊息，這是市民的權利。

台中市政府26日宣布，「台中市運動產業園區民間自行規劃參與新建營運移轉（BOT）案」，已完成前期準備作業，進入招商公開徵求階段，預估投資金額約新台幣500億元，將以「台中超巨蛋」為核心引擎，打造運動產業發展與創新孵化重要基地。

參選台中市長的民進黨立委何欣純今天參加台中市水噹噹關懷協會與民進黨籍市議員陳雅惠舉辦的寒冬送暖活動。針對超巨蛋議題，何欣純接受媒體聯訪時表示，台中已經是全台第二大城市、人口第二多，當然值得擁有一座超巨蛋，「要蓋超巨蛋，我全力支持」。

何欣純指出，這麼龐大的公共工程需要有專業詳細的評估報告，她指出，看到台中市政府在做相關決策時，也有議員提出質疑沒有經過詳細專業的評估報告。

何欣純提到，這麼龐大的BOT案，除了審慎評估外，也需要更多公開透明的訊息，讓市民了解並參與表達意見，這是市民應有的權利。（編輯：黃世雅）1150128