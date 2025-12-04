支持台積電赴美日歐 賴清德：盼協助美國實現再工業化

總統賴清德支持台積電赴美設廠。(資料畫面)

總統賴清德以特邀貴賓身分接受《紐約時報》「DealBook Summit」視訊專訪時指出，台灣政府支持台積電或半導體產業至美國、日本、歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步，也希望幫助美國再工業化、成為人工智慧世界中心。

總統賴清德日前以特邀貴賓身分接受《紐約時報》「DealBook Summit」視訊專訪。針對美國在台灣協助下，製造全球40％至50%的半導體晶片，是否讓台灣對美國而言變得更有價值的問題，賴清德回應，台灣半導體產業為全世界共同的資產，半導體產業為一個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。

賴清德指出，台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業至美國、日本、歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。當美國總統川普希望台灣半導體產業或相關協力廠商至美國投資時，「基本上是贊成的，希望台灣能夠協助美國再工業化、成為人工智慧的世界中心」。

賴清德認為，藉由台美關稅貿易談判，不僅可以解決美國的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿合作關係，使台灣產業進一步融入美國的經濟結構當中，讓台美關係更加密切，「有助於全世界的繁榮發展」。





