支持國情報告「即問即答」？黃國昌這樣說

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

總統賴清德宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算，藍白立法院黨團不約而同要求總統赴立法院進行「國情報告」，現在卻傳出國民黨團總召傅崐萁加碼要賴總統「即問即答」而惹議。對此，民眾黨主席黃國昌今（2）日回應稱，賴總統應履行競選期間的承諾赴國會接受立委「諮詢」，就按照審計長人事同意權的模式。





今早10時15分，民眾黨立法院黨團召開「全民三問賴總統」記者會，包含身兼黨團總召的黃國昌、立委林憶君等人出席。

記者提問，賴總統說願意到國會就1.25兆預算進行國情報告，請問黨團底線？能接受統問統答？對此，黃國昌回應，最重要的是請賴清德履行2024年的承諾，來國會接受立委的諮詢，「我們就照按照當時諮詢審計長人事同意權的模式，按照賴總統的承諾來比照辦理」。

記者追問，昨天直播說「美國在台協會」（AIT）有來探詢國防預算，是指1.25兆這筆還是有其他預算？國民黨團提案將1.25兆國防預算暫緩列案，請教黨團態度？另，請教美商業部長盧特尼克（Howard Lutnick）已證實南韓關稅從25%降至15%，主席怎麼看？

對此，黃國昌先還原直播內容後說明，是因為太多人問民眾黨支不支持國防特別預算，他的回答都是一致的，就是「對一個不知金額、不知要做什麼的預算，他無從回答是否支持」。民眾黨支持國防自主，但我們不支持浪費與貪腐，我們要求付了錢東西就要拿到，不然付錢買武器是買辛酸的？根本沒達到強化國防的目的。

另，關於南韓關稅一事，黃國昌則稱，賴總統8月說20%+N的稅率只是暫時，「還要暫時多久？」昨天黃國昌在經濟委員會問了經濟部長與談判總代表，他們唯一能說的就是會盡快。

黃國昌又稱，經濟部書面報告稱已經進行5次實體談判，目前進行文件交換，有共識後就可以準備簽協議，但9月底就進行第5次談判，如今已經12月了，「我必須說我有點擔心！」

他說，在野的監督可以做為政府對外談判的後盾，但請民進黨要落實承諾，在簽訂協議之前，應該落實讓國會和公民社會的參與，不要只把在野監督視為扯後腿、找麻煩。





