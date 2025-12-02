支持在地好魚、漁民收益也升級！Yahoo購物攜手南縣區漁會，將外銷級美味送進你家

當你在超市的冷凍櫃前猶豫，是該買進口鮭魚還是便宜白肉魚時，可能沒想過：在台灣南部，有許多漁民正面臨著前所未有的生計挑戰。

過去十年，台灣沿海漁民收入大幅下降超過30%，再加上燃料成本升高、國際市場壓力、魚貨出口競爭加劇，使得許多漁民一年辛苦，卻難以換來合理回報。甚至不少年輕人選擇不再回到漁村，使台灣漁業人口在20年間減少超過一半。

但就在困境中，一個能改變漁民生活、也能讓你吃得更安心的新機會出現了。Yahoo購物 X 南縣區漁會攜手把外銷級「金目鱸魚排」與「龍虎石斑菲力」直接送到你家餐桌！

這不只是多了一個買魚的選擇，而是一場牽動漁民生計、產業升級、食品安全透明化，並重新喚起台灣人認識「本土好魚」的消費革命。「每一次購買台灣本土魚，都是在支持一位漁民、一個家庭，也支持台灣漁業的未來。」你的每一份選擇，都在為這片土地帶來改變。

Yahoo購物攜手南縣區漁會啟動「鱸石共鮮節」，全新上架金目鱸魚排、龍虎斑菲力兩大明星海味！（左到右為：南縣區漁會總幹事陳崇德、漁業署署長王茂城、Yahoo台灣電子商務副總經理賴美均、統一速達商品開發經理李宗騏）

Yahoo購物攜手南縣區漁會啟動「鱸石共鮮節」

改善漁民收入：從傳統魚市場 → 直達你的餐桌

Yahoo購物中心攜手南縣區漁會，推動在地漁民數位轉型並穩定收益，打造永續共好的地方經濟模式，讓優質漁貨走進更多家庭的餐桌。同時整合專業冷鏈與低溫速達宅配服務，從急凍倉儲、包裝到運送全程嚴格控溫，完整保留海鮮鮮度送到消費者手中。

Yahoo購物的加入，也讓整個模式大不同：

漁民 → 漁會 → Yahoo購物 → 消費者

中間少了多層盤商，漁民收入可增加20–30%。

漁民有了合理收入，才能維持生計、讓下一代願意回到漁村，台灣漁業也才能真正永續。

安心到家的好魚：藥檢透明，不只美味更安心

在食安問題頻傳的時代，水產品最讓人擔心的往往是「藥物殘留」與「養殖環境」。

南縣區漁會把最不透明的部分，做成最透明：

🔍 四大檢驗保證：

動物用藥檢驗：48項以上，全數「未檢出」或「符合標準」 重金屬檢驗：鉛、鎘、汞均安全 微生物檢驗：生菌數、大腸桿菌標準內 農藥殘留檢驗：飼料、環境皆嚴格把關

台灣人吃魚量全球第四——但我們卻最不了解本土魚？

根據 FAO 統計，台灣人一年吃 35 公斤魚，是全球平均的 1.7 倍，是全球「人均吃魚量第 4 名」。

但多數人的日常竟然是：鮭魚、鱈魚、比目魚……一片片來自遙遠國度的進口魚。真正屬於台灣、品質頂尖、全球爭相搶購的——金目鱸與石斑魚，反而較少上餐桌。

南縣區漁會與 Yahoo 購物這次合作，就是希望消費者重新認識「本土好魚」，在營養、鮮度與安心度上，石斑魚與鱸魚絕對不輸甚至超越許多進口魚。

為什麼金目鱸與龍虎斑，是你餐桌最值得選的魚？

🐟 1. 金目鱸魚：高蛋白、低脂、無腥味，小孩長輩都適合

金目鱸有「營養補身首選」之稱，原因很簡單：

蛋白質含量 20–23%

每 100g DHA 70–90 mg

無刺、無腥味，肉質細緻軟嫩

適合術後調理、孕媽咪、小朋友、銀髮族

南部金目鱸年產量達 1.8 萬公噸，是台灣驕傲的明星魚種。

金目鱸魚

🐟 2. 龍虎石斑：外銷頂級、厚切Q彈、營養超澎湃

石斑魚向來有「海雞肉」美稱：

蛋白質超過 20%

DHA 79mg/100g

脂肪低、口感Q彈

適合煎、烤、煮湯、火鍋

而台灣石斑養殖更是世界第一，不論品質、種苗、技術都是全球頂尖。更驕傲的是：台灣石斑出口日本、香港、新加坡多年，是國外高檔餐廳的常客。

現在，你在家就能吃到。

石斑魚向來有「海雞肉」美稱

限時優惠登場！外銷級好魚直接送到你家

Yahoo 購物獨家攜手南縣區漁會，將外銷級金目鱸魚排和龍虎斑菲力直接空降你的餐桌！

✅ 頂級品質： 漁會嚴選、在地養殖、藥檢認證，安心度滿分。

✅ 鮮度爆棚： 產地到餐桌，冷鏈直送，鮮味零時差。

✅ 現殺急凍，鎖住原始鮮味

✅ 無刺、無腥味，肉質細緻

✅ 煎、烤、清蒸，料理百搭

金目鱸魚排

✅品質超硬： 每一片都經過藥檢認證，而且是漁會直接把關的在地養殖漁獲。

✅ 價格超佛： 等於是直接繞過了中間環節，讓您用最透明的價格吃到外銷等級的新鮮度！

家裡有長輩要補身體的、想給小孩吃最好魚肉的、或是週末想辦一場五星級海鮮趴的，這次真的不用跑市場了！

龍虎斑菲力