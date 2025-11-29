即時中心／顏一軒報導

總統賴清德今（29）日下午出席「2025總統與青年論壇」，與來自全國超過200位高中生齊聚一堂，第一線傾聽學生心聲。今年論壇以四大主題「青年培力健康校園」、「民主韌性台灣感性」、「圓夢向前接軌國際」、「AI賦能綠色永續」貫穿，現場多組高中生就不同主題提出專題簡報。賴總統表示，為了支持學生走向世界，政府將制度化協助青年參與國際競賽。





青年論壇第2組來自嘉義的竹崎高中的同學，以「夢想實踐世界同行」為題，講述偏鄉學校的困境。竹崎高中的同學今年以7551機器人團隊身份遠赴加拿大參賽，卻因經費問題，限制參賽場數。他們提議，希望未來青年百億海外圓夢基金可以從「個人申請」擴大到「團隊」層級，讓有志一同的學生團體能一起出國比賽，增進文化視野、交流成長，同時促進文化交流，讓世界看見台灣在地文化。

對於學生提出的心情非常能夠理解，因為他自己也來自偏鄉，出生並成長於新北市萬里。「所以我很能夠了解你們剛剛簡報的心情」。

賴總統表示，他身為偏鄉出身的小孩，很能夠理解竹崎高中孩子們的心情。總統指出，圓夢計畫的設計較偏向「個人賦能」，並非團體比賽補助性質，但竹崎高中孩子們提出的需求非常值得重視，現場隨即請教育部跟地方政府研商，盤點國際上重要賽事，哪些是縣市層級可以選拔、哪些需要中央負責，以制度化的方式挹注政府資源，希望避免再出現學生想出國比賽，卻受限經費的困境。

賴清德強調，參與國際競賽對學生非常重要，他也分享近期成立的「台灣橋樑計畫」，背後初衷正是希望透過學生與研究者交流，提升台灣教育和科研能量，目標是30年內，台灣在物理、化學、醫療3大領域，至少出現3位諾貝爾獎得主，賴總統笑稱，這樣的願景「就是要靠現在的高中生」。

最後，賴清德再次肯定竹崎高中團隊的努力，承諾政府會研究如何擇定、支持具有國際價值的比賽，讓學生在更完善的制度下走向世界。







原文出處：快新聞／支持學生走向世界 賴總統：將制度化協助青年參與國際競賽

