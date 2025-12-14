生活中心／綜合報導

衛福部為支持家庭照顧者，在明年全面上路的長照3.0，將擴充社區夜間服務量能，統整長照3.0的四大支持，將包括心理支持、日常照顧支持、住院支持及工作支持。

長照人員vs.長輩：「哇都沒中再選看看。」找一找，哪兩個圖案是一樣的。長照人員vs.長輩：「選一下看看在哪裡，（鼓掌）。」適時給予情緒價值，逗得長輩笑開懷，台灣2026年將全面走向長照3.0，除了繼續布建長照據點，還要提供四大支持，包括心理支持、日常照顧支持、住院支持及工作支持。

明年全面上路的長照3.0，將擴充社區夜間服務量能。（圖／民視新聞）

向上文教社會福利基金會董事長郭慈安：「現在其實很多的，家庭照顧者支持服務據點，也有很多的心理喘息心理諮商，心理支持據點的支持團體，甚至有一些單位開始推，心理的急救讓照顧者在，臨時發生事情的時候，心理很糾結的時候，他可以有一些幫忙。」為了給家庭照顧者更多支持，衛福部在日常照顧支持部分，推動互助喘息，增加家庭照顧者及被照顧者社會參與，也會以日間照顧中心為基礎，擴充提供居家服務，以及夜間臨時住宿，強化社區夜間服務量能。

長照3.0提供四大支持，包括心理支持、日常照顧支持、住院支持及工作支持。（圖／民視新聞）

衛福部政務次長呂建德：「子女要上班晚上呢有時候，可能我們的這個夜間喘息的照顧，我想這個可能也會是一個重點，所以賴清德總統他特別指示，我們在這邊要來，擴充夜間照顧的量能，其實也透過這樣的一個方式，也創造了很多工作機會出來。」2025年9月開始，中央已經放寬聘僱外籍看護工之被照顧者家庭，在原核定額度下使用社區式照顧服務，期盼透過擴充社區夜間服務量能等方法，繼續支持家庭照顧者。

















原文出處：長照3.0明年全面上路！ 支持家庭照顧者更給力 長照3.0擴充社區夜間服務量能

