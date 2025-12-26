支持家庭生育計畫 饒慶鈴宣布明年啟動助孕補助最高6萬 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

為落實照護婦幼健康、支持家庭生育規劃，台東縣府今（26）日表示，台東縣長饒慶鈴正式宣布於明年元月啟動「台東縣守護婦幼幸福助孕補助及媽咪待產包」計畫。饒慶鈴表示，透過經費補助與政府貼心關懷，減輕不孕夫妻及進行凍卵女性之經濟壓力，期能建構友善生育環境，協助民眾圓夢，進而提升台東縣生育率。

饒慶鈴表示，台東縣因地理環境特殊，許多民眾在求子路上需往返外縣市，面臨較大的時間與經濟成本，台東縣衛生局特別訂定此項補助計畫，提供每年最高6萬元補助，希望透過具體的經費挹注，成為民眾最強的後盾。

廣告 廣告

台東衛生局說明，不孕夫妻試管嬰兒補助，針對「不孕夫妻」，提供排卵藥物及胚胎植入費用補助。申請資格相當友善，只要夫妻任一方設籍台東縣滿6個月，補助金額最高新台幣6萬元整，每年以申請一次為限，若實支金額未達者，則以實支金額補助之，適用於治療費用超出衛生福利部國民健康署體外授精人工生殖技術補助方案範圍者得申請補助費用。

「這不僅是補助，更是一份祝福，希望能讓求子路上的夫妻，少一點經濟壓力，多一份好孕氣。」台東衛生局長孫國平指出，女性凍卵補助「預約未來的幸福」，考量現代女性生涯規劃多元，縣府特別重視「女性生育保存」。針對本人或配偶25歲至未滿45歲且設籍台東縣滿6個月的女性，提供卵巢健康檢查（AMH）、排卵藥物及取卵手術補助，補助金額最高新台幣6萬元整，每人以申請一次為限，若實支金額未達者，則以實支金額補助之。

此外，孫國平表示，暖心媽咪待產包全面贈送，除了助孕補助，台東縣衛生局也貼心準備了「媽咪待產包」。凡孕婦至縣內合作醫院之產房、待產室報到並完成住院手續後，不限戶籍、不限國籍，即贈送媽咪待產包1份，內含產後護理所需實用物資，展現台東對每一位新生兒母親的即時關懷。

照片來源：台東縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

楊哲灃關切大禹街頻傳打滑事故 花蓮公所將施作高止滑塗料改善

莊瑞雄、陳瑩會勘關山 爭取4500萬活化「月美驛站」打造縱谷亮點

【文章轉載請註明出處】