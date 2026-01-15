支持寒士吃飽30 永慶加盟四品牌宜蘭經管會溫暖植物人家庭 5

CNEWS匯流新聞網記者張夢珊／台北報導

農曆新年將近，為讓植物人家庭在闔家團圓時刻也能溫飽過節，永慶房產集團宜蘭區四品牌經管會再度支持創世基金會羅東分院，號召永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產宜蘭區逾55間門市響應第36屆「寒士吃飽30」。

「寒士吃飽30」自新冠疫情以來，改採送禮到家的方式，將物資年禮與祝福紅包直接送至弱勢家庭手中。日前說明會上創世基金會與國立羅東高級商業職業學校合作，由全國技藝競賽中餐烹飪職種第二名的曾歆恩同學，現場將年菜加工烹調，再由餐飲服務職種優勝的游政恩同學進行上菜秀，讓植物人家庭不只品嘗美味佳餚，更感受年節團圓氛圍。

羅東高商校長李輝誌表示，學校推動「存好心、說好話、做好事」的三好燈塔校園理念，鼓勵學生以專業回饋社會。學生親手為弱勢家庭準備暖胃又暖心的佳餚，不僅實踐所學，也為現場所有人送上溫馨的年節祝福。永慶房產集團宜蘭區四品牌經管會長張志豪分享，媒體說明會由學生親手準備年菜展現餐飲技能，也藉此參與社會公益的實際運作，共同將愛心傳遞給弱勢家庭。

創世基金會羅東分院說明，寒士吃飽30今年募款經費僅達5成，仍有近半缺口有待社會各界共同支持，感謝永慶房產集團宜蘭四品牌經管會號召永慶加盟四品牌共同響應，讓更多植物人家庭能溫暖迎接新年。會長張志豪補充，春節前夕將持續協助宣傳活動，邀請更多民眾一同關懷弱勢家庭，同時也將與基金會志工走訪植物人家庭，親送愛心年禮與紅包，為他們祈福平安、健康。

永慶房產集團指出，除了提供給消費者買賣房屋服務外，也號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產支持在地公益活動，以實際行動回饋社會，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。

