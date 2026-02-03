支持將趙明河拚南韓獨立故事拍電影 鄭麗文：從東亞出發締造全世界太平盛世

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝（資料照）



上任後力促國共復談的國民黨主席鄭麗文，下午出席《吾土吾民：抗戰勝利暨台灣光復80週年》宣傳活動呼籲，在今天東亞的我們應跨越所有國籍界線，共同為這個區域和平貢獻一分心力，從東亞出發，締造全世界的太平盛世。

鄭麗文說，今天東亞已是全世界最先進、富裕社會，但東亞崛起不代表不同文明間一定會發生衝突，不同文明以現在人類智慧可以彼此尊重、欣賞包容，希望未來東亞第一島鏈不再是戰爭衝突代名詞，而是和解、和平的起點。

致詞過程，鄭麗文也提到，支持、期待朝顯獨立運動者趙明河的故事（曾在台企圖刺殺日本親王失敗）能夠韓台合作，拍出一個讓大家動容觸動的電影，甚至拍成電視劇，「把我算進去一份」，出錢出力力挺到底。

鄭麗文期許，相信一定會推出一部超越國界，感動全人類的作品，讓今天的年輕人可以不需要透過當年趙明河這麼悲壯的行為，還要犧牲自己性命換來民族的未來。

鄭麗文表示，過去對日抗戰的東亞歷史，遺憾在二戰結束後，因為韓戰，又進入冷戰，各國都因為不同政治立場，而透過政治濾鏡解讀訴說過去這段歷史，如今東亞已是全世界最先進、富裕社會，應一改過去悲情，重新寫故事。

鄭麗文說，在上世紀冷戰時期東亞被當成第一島鏈戰爭最前線，希望21世紀的今天，過去這段共同東亞歷史能夠還原真相，讓所有人都能看到歷史原貌，在過去那段反殖民，在東亞因為弱小地位所面對的血淚過去。

談到作者徐宗懋，鄭麗文直言身為國民黨主席感到汗顏，畢竟對於重要歷史過程紀錄與保存，也應是國民黨非常重要責任，但看到徐一個人做得比國民黨更好，國民黨有待加強與努力。

鄭麗文也提到，自己畢業的劍橋國際關係源於歷史系，博士論文指導教授曾說，只要值得訴說的故事都應該寫成歷史，以此與與會者共勉。

