支持度破7成 台大校長陳文章成功續任

得知自己通過續任案，陳文章感謝校務會議代表的肯定、支持與託付的使命。資料照，李政龍攝



高教龍頭台灣大學今天（12/13）舉行臨時校務會議，有超過7成校務會議代表贊成，通過校長陳文章續任同意案，下屆任期將從2027年1月8日至2031年1月7日。

台大說明，依據「台灣大學組織規程」第7條規定，校長第一次續任案應有校務會議代表總額過半數同意，校務會議代表共有172人，同意門檻為87票。今天在台大校總區行政大樓第1會議室舉行臨時校務會議，會議應出席總數172人，經出席代表153人，出席率88.95％。於下午4時完成投票，共獲127票同意票，高達總額73.84％同意，通過陳文章續任案。

台大表示，投票結果顯示台大校務會議代表高度認同陳文章以「推動永續發展」、「培育未來人才」、「發展特色研究」、「加強產學合作」、「提升國際影響力」5大推展方向，落實「打造世界級學府、展現百年榮耀」的願景及治校理念。

陳文章表示，感謝校務會議代表的肯定、支持與託付的使命，深感負重致遠，未來仍毫不鬆懈的全力以赴，讓台大能在面臨快速變化的新科技及新時代之下，能與時俱進，藉以創造新的面貌，迎向新的百年。

陳文章提到，他將堅守學術自由及校園自主，深化人才培育使命，維護並提升台大的學術地位。台大作為國內龍頭大學，積極扮演領頭羊角色，秉持學術良知來導正社會風氣、主動提出高教改革策略和善盡社會責任。實現台大的願景有賴全體師生、行政同仁與廣大校友的齊心協力，很榮幸能與台大教職員工及學生繼續同行，凝聚校園成員的智慧與力量，為台大開啟下一個百年篇章。

