支持度輾壓沈伯洋 王世堅仍拒戰：民調非民進黨提名唯一標準

壯闊台灣創辦人吳怡農今（26）日公布民進黨五位潛在台北市長參選人互比式民調，在「非藍白支持者」中，民進黨立委王世堅以24.2%支持度排名第一，領先吳怡農的15.3%。對此，王世堅回應表示，民進黨提名並非只依據民調作為唯一標準，並推薦行政院副院長鄭麗君參選。

民進黨立委王世堅。（資料圖／中天新聞）

根據吳怡農公布的互比式民調結果，在「非藍白支持者」中，王世堅獲得24.2%支持度居冠，吳怡農15.3%排名第二，民進黨立委沈伯洋11.2%位居第三，行政院副院長鄭麗君6.8%，民進黨前秘書長林右昌3.9%。王世堅對此表示，現在民調很多，自己幾乎沒有看，只看過兩份，結果都差不多。

王世堅強調，民進黨在提名上並非只依據民調作為唯一標準，民調只是參考之一，黨內還有選對會與黨主席，會根據不同狀況做出判斷。他也提到，許多人都比他適任得多，而他最推薦的是行政院副院長鄭麗君。

王世堅強調民調非民進黨提名唯一標準。（圖／中天新聞）

針對日前在節目上與主持人打賭雞排一事，王世堅說明，如果民進黨徵召他參選台北市長，他將發送100份雞排，若民進黨未徵召，則由節目主持人發送100份雞排。他表示，當下沒想那麼多，節目上推薦了兩位很優秀的青年，是主持人臨時提起的，這跟運氣什麼的都無關。

王世堅盛讚鄭麗君學養俱佳、才貌雙全，一年多以來在中常會中，常有政務交辦給她，她都使命必達，並提供很好的判斷給中常委與賴清德主席參考。他也提到，鄭麗君不但能力強，還懂得如何溝通與說明政策，像這次交涉關稅的議題，自己曾兩度到行政院聽她的說明，內容詳盡完整，並不會因為外界誤解或輿論壓力，而將不該公開的、或仍在談判中的外交機密一股腦地說出來，認為她是一個非常好的國之棟梁。

