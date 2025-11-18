支持度雪崩？黃國昌邊緣化 他直呼：沒用了

▲民眾黨主席黃國昌19日將和國民黨主席鄭麗文會面。（圖／民眾之聲）

[NOWnews今日新聞] 2026年地方大選佈局近期備受關注，民眾黨主席黃國昌一度喊出「一個更好的新北」，似乎有意挑戰新北市，不過，根據最新媒體民調顯示，其支持度僅8.7％，引媒體人王瑞德昨（17）日直言：「黃國昌竟然輸給劉和然，那是不可思議的事情，連劉和然都輸，黃國昌整個被邊緣化，沒用了！」

根據《壹蘋》針對新北市長人選所做之最新民調，獲得最多支持的是民進黨立委蘇巧慧（36.6％），緊追在後是政壇歷練豐富的現台北市副市長李四川（32.5％），現新北市副市長劉和然亦有11.2％支持度，而黃國昌僅獲8.7％支持。

針對該民調結果，王瑞德昨上《前進新台灣》指出：「黃國昌竟然輸給劉和然，那是不可思議的事情，連劉和然都輸啊，黃國昌整個被邊緣化，沒用了！」

至於明（19）日將舉行的藍白在野峰會，王瑞德說，為什麼國民黨主席鄭麗文一定要見黃國昌？表面上要形塑她是藍白共主，白已經剩8.7％，已經徹底被弱化掉，前黨主席柯文哲現在正準備明年把整個權全部拿回來。

另外，明年若民眾黨2年條款適用，王瑞德認為，黃國昌的立委保護傘將只撐到1月31日午夜12點，午夜12點過後，坦白講，到時候北所三兄弟將在台北看守所會合。

