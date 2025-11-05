支持度飆到82%僅次小泉內閣 高市早苗 「關西式」親民外交獲好評

針對高市早苗外交首秀，不少日本媒體與專家都給予正面評價。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本國會於上月首相指名選舉中，選舉自民黨總裁高市早苗成為日本第104代內閣總理大臣，她也成為日本憲政史上首位女性首相。隨著高市上任三周，根據日媒最新調查，目前高市早苗內閣支持率高達82%，僅次2001年2001年小泉純一郎內閣的88%。而她國際場合展現具親和力的「關西式」外交，被網友戲稱為「浪花大嬸」，顛覆日本政治人物嚴肅印象。

日本新聞網（JNN）本月1日、2日以電腦隨機組合數字方式，由調查員親自訪問，針對全日本18歲以上男女2607人進行市話與手機民調，其中有效回答1013人，占38.9%。根據民調顯示，高市內閣支持率高達82.0%，比上個月石破茂內閣支持率增加了38.3個百分點。對於自民黨與日本維新會所組成「連立政權」，有52%受訪者給予正面評價。

廣告 廣告

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

針對高市上任後，首次在國會發表施政演說（所信表明演說）中強調，會在「負責任的積極財政」的理念之下，戰略性地動用財政。有58%受訪者表示景氣「會好轉」。此外，高市還表示，要在2027年度把國防支出與相關經費增加到GDP2%，比原先計畫的目標提前2年，有56%受訪者表示支持。

關於目前日本政府正在討論中打擊物價對策，受訪者最期待是「食品消費稅歸零」，其次則是「降低現役世代的社會保險費」。而對於高市早苗上任後的一系列外交表現，包括首次與美國總統川普見面，有83%受訪者給予肯定。

針對高市早苗外交首秀，不少日本媒體與專家都給予正面評價。有日媒認為，高市與川普等世界領導人的互動，與傳統日本政治人物嚴肅、有距離感的印象不同，反而是親切、直率、拉近距離的態度，被認為是高市早苗的關西人性格，在外交中帶入了「人情味」。

高市早苗出身於奈良、就讀神戶大學，大學時代經常往返於大阪、京都，因此深受關西文化影響，養成開朗個性。這樣的性格，在她成為首相踏上外交舞台後愈來愈明顯。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國嗆高市早苗見林信義 外交部反擊：台灣主權不容置喙

高市早苗會晤林信義遭中抗議 王定宇轟：中國像被踩到尾巴的瘋狗