支持弱勢不遺餘力 兩夫婦捐兩輛復康巴士

復康巴士捐贈儀式，市長黃偉哲展示復康巴士輪椅輔助系統。右邊左起為呂連慶伉儷(左一、二)、林蔡美麗(左四)。(南市府提供)

記者王勗／台南報導

台南幅員遼闊，接送身心障礙弱勢的復康巴士需求量及使用率都極高，幸有熱心民眾響應公益。呂連慶、余貞瑩夫婦及林碧山、林蔡美麗兩對夫婦於十六日各捐贈一輛復康巴士予南市府社會局，市長黃偉哲同日上午，也向兩對愛心夫婦真摯鞠躬致謝，另也頒發感謝狀感謝兩對夫妻善行義舉。

呂連慶先生為嘉義子弟，過去曾於台南求學，今年才與髮妻余貞瑩連袂捐贈復康巴士予嘉義市政府，年底再加碼與妻子共同回饋台南。林蔡美麗丈夫林碧山前已離世，特別代表已故丈夫林碧山先生捐贈復康巴士，也是希望將對老伴的思念，化為對弱勢長久的陪伴與支持。

市長黃偉哲表示，身心障礙族群出行不便，且有定期回診需求等，也特別仰賴復康巴士的接送，然而台南地區幅員遼闊，不僅需求量大、車輛磨損率也高，也特別感謝善心民眾以實際行動支持市府照顧身心障礙市民。本次受贈車輛也將及時滿足行動不便及需乘坐輪椅的市民解決就醫、復健及日常外出交通需求，即刻投入接送任務中。南市府也將持續推動更完善、貼近民眾需求的社會服務。

南市府社會局強調，現南市共計有一五五輛小型復康巴士及一輛中型復康巴士，每年提供超卅萬趟次服務，多數車輛均來自民間的愛心捐贈。本次受贈的兩輛復康巴士也將優先汰換使用逾十年的老舊車輛、確保行車安全。復康巴士服務時間為每日上午六時至晚間十一時，預約請洽06-2975678（永華、溪南區）、06-6328899（溪北區）或官方LINE帳號（LINE ID：@tnrehabus）。