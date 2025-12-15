支持政院不副署財劃法、年改修正案 賴清德向國人發表談話、怒轟「立法濫權、在野獨裁」

總統賴清德15日晚間於院際國政茶敘後發表錄影談話，向國人說明當前憲政與國政所面臨的風險。他指出，立法院近期強行通過《財政收支劃分法》及反年金改革相關修法，恐造成中央財政失衡、年金制度提早破產，並使多項重大國政陷入停擺，已對民主憲政、國家安全與國人權益構成嚴重威脅。



賴清德表示，當日上午特別邀請行政、立法、考試三院院長至總統府茶敘，希望透過院際溝通，找出符合憲法權力分立、財政紀律、世代正義與國家永續發展的解方，但立法院長韓國瑜未出席。他強調，總統的責任不僅在於推動國政，更在於依憲法守護民主體制與全體國民的長遠發展。



針對《財政收支劃分法》，賴清德指出，在野黨版本一旦實施，中央政府明年將被迫舉債高達5,638億元，未來恐年年如此，不僅違反《公共債務法》上限規定，也將使政府財政瀕臨崩潰。他表示，這將衝擊長照、幼托、青年教育、經濟發展與國防安全等重大施政，國家資源恐在缺乏監督下遭到分配。



在年金議題上，賴清德表示，反年金改革法案已在立法院被強行通過，恐使年金制度提早破產，全體國人須額外負擔近7千億元填補缺口，平均每人約3萬元，勞保、農保、國民年金及多項福利政策也可能因此受影響。他指出，過去推動年改的核心目標是確保制度永續，相關修法不應走回頭路。



賴清德進一步指出，除財劃法與反年改外，立法院目前正推動多項他所稱的「濫權立法」，包括中央政府總預算案至今未審、國防特別預算遭擱置，以及涉及《離島建設條例》、《國籍法》、《總統副總統選舉罷免法》與《公職人員選舉罷免法》等修法內容。他表示，相關法案缺乏充分討論，已對國家安全、選舉公正、廉政制度與社會公平正義造成風險。



賴清德指出，若上述法案全面通過並生效，台灣的安全、民主、經濟及國人權益都將面臨立即危機，這不僅不是民主的展現，而是對民主的侵蝕，並將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的邊緣。



談及過去施政成果，賴清德表示，政府近年來堅守財政紀律，推動長照、育兒、教育、交通建設、租金補貼等政策，並維持連年收支賸餘，相關成果建立在穩健財政與精確計算之上，目的是為下一代打下基礎，而非為短期政治利益揮霍未來。



針對憲政因應，賴清德表示，考量立法院通過的財劃法對憲政體制、國家財政與國民權益將造成重大且立即傷害，行政院長卓榮泰已依據憲法第37條決定不予副署，他支持此一決定，以阻止違憲法案生效。



賴清德並呼籲立法院立即撤回相關爭議法案，同時重申，願依《憲法增修條文》第4條第3項及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。他強調，守護憲政秩序與財政紀律，是為了台灣的生存與下一代的未來，呼籲國人共同堅守民主防線，讓台灣持續穩健前行。



