支持教師專業付出 教育部調高導師加給費

為了展現對教師專業付出的支持，並體恤教學現場長期累積的工作負荷，教育部今天(31日)宣布調高公立中小學校教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費以及增訂教師行政工作獎金，並追溯至今年9月1日起生效。教育部長鄭英耀希望用行動具體支持基層老師，感謝他們的辛勞付出。

教育部表示，近年來教育型態多元，教師除了教學本務，還需要投入班級經營、親師溝通和行政協作等，長時間承擔高度責任與壓力，行政院已經同意調高公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月新台幣3千元調高至4千元，兼任及代課教師鐘點費也全面調增20%；另依教育階段、組織層級、學校規模及教師兼任行政職務工作負擔程度，按工作表現評價增給每月新台幣1千元至2千元不等之行政工作獎金，同時擴大「自願服務偏遠地區學校校長及教師特別獎勵辦法」之傷害保險適用對象。

廣告 廣告

教育部長鄭英耀表示，政府決定以具體行動支持教育現場的核心夥伴，這代表政府對專業價值的肯定，也讓老師們的辛苦付出與回饋趨於合理。鄭英耀：『(原音)首先就是實質待遇調整，肯定專業的付出，調升導師職務加給。我們都知道導師是學生最親近的守護者，我們透過加給調升，讓這份辛勞獲得應有回應。另外調整兼代課老師鐘點費，針對基層最辛苦的兼代課老師，我們讓付出與回饋趨於合理、穩定教學品質。第三，建立兼任行政工作的獎金，行政是教學最大後援，我們透過實質補助，支持願意做事的人。』



教育部長鄭英耀親自出席記者會，強調教師是教育現場最重要的核心力量，希望這次調整有助提升教師士氣與工作穩定度。(楊雨青攝)

教育部表示，估計這次費用調整受惠的老師超過30萬人，教育部預計在明年1月就會撥款。

除了調高教師待遇，為了減輕教師兼任行政工作的負擔，教育部也全面盤點每年例行辦理的資料填報、訪視評鑑、研習訓練、競賽活動等事項，目前盤點150項工作項目，其中已精進或規劃於近期調整的措施共104項，達69%。

至於外界十分關心的校事會議條文修正案，教育部次長張廖萬堅表示，目前剩最後一些細節要確認，預計在明年1月12日左右公布。(編輯：宋皖媛)