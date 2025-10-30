支持教育部AI輔助作文計畫！中華電信攜手高通 贊助百台筆電「催生Write AI」

為響應教育部推動AI科技融入教學場域，美國高通（Qualcomm）與中華電信（2412）今（29）日宣布，共同贊助100部搭載Snapdragon® X處理器的AI PC，以及相關軟硬體技術資源，協助教育部「Write AI高中作文評閱輔助系統」推出首個可在AI PC裝置端離線運行的Write AI單機版，並將作為後續高中國文教師培訓與推廣使用之設備。預計首波將培訓至少1000名高中國文教師，後續擴散至全台逾1萬名師生受惠，實質推進裝置端AI在教育現場的落地應用，實現數位平權。

教育部政務次長劉國偉表示，作文評分一直是語文教育中最耗時且最難維持一致性的工作之一，本次由國立中央大學蔡宗翰教授團隊與國立暨南國際大學曾守仁教授團隊，運用本土標註資料進行模型訓練，建構可從內容、結構、語言、表達與創意五大向度進行評分的Write AI系統，可即時提供具參考價值且一致性的回饋，有助學生強化邏輯、批判思考與表達，教師也能快速掌握全班寫作學習狀況，進一步調整教學策略。這次在高通與中華電信技術支援下，系統可部署於AI PC單機端，即使在未連網環境下仍能高效完成閱卷，符合政府推動AI輔助教學及繁體中文主權AI落地的政策方向。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰指出，在裝置端運行AI可同時滿足高效能、低延遲、隱私保護與成本效益等教育現場的核心需求。高通此次除捐贈百部採用Snapdragon X處理器的AI PC外，也提供單機版AI應用介面與邊緣AI技術支援，協助中央大學團隊將Write AI模型優化部署到AI PC上，讓師生能直接在終端裝置上完成作文評閱、語意分析與寫作學習輔助，尤其對連網資源較弱的學校更具實用性。高通將持續與在地產官學研合作，推動裝置端AI在教育情境的多元創新，強化台灣下一代的AI素養與競爭力。

高通與中華電信捐贈100部搭載Snapdragon X處理器的AI PC及軟硬體資源，支持教育部推動Write AI作文評閱系統計畫。（高通提供）

中華電信執行副總林文智表示，中華電信近年持續與高通在5G教育科技領域合作，提供行動運算平台、VR及5G筆電等資源，協助南部及偏鄉學校打造沉浸式學習場域，縮小數位落差。本次再度與高通合作，把AI PC與單機版Write AI帶入校園，是以實際行動支持教育部AI輔助作文教學計畫的具體展現。中華電信未來將持續結合自身網路、雲端與AI能力，攜手策略夥伴推動教育產業升級與AI轉型，讓智慧教育與數位平權可以同步前進。

國立中央大學資訊工程學系教授蔡宗翰說明，單機版Write AI已能在AI PC上以NPU進行推論，兼具高效能與低延遲，還能把資料留在裝置端，提升隱私與安全，並降低長期維運成本。

他強調，本計畫結合「台灣本土大型語言模型」與「高品質教師標註資料」所訓練出的作文專用模型，能更精準理解與評估學生作品，產出一致、具體且可操作的寫作回饋，真正做到讓AI成為老師的助教、學生的寫作教練，推動教育場域的數位轉型。

國立暨南國際大學中文系特聘教授並兼人文學院院長曾守仁補充，這次透過「邊緣AI技術」讓系統在AI PC上也能單機操作，等於把一位不會疲累、標準一致的「寫作輔導老師」帶進每一間教室，對連線資源較不足的學校特別重要。這不只是導入一套系統，而是以科技落實數位平權，讓偏鄉與都會學生都能站在同一個AI起跑點上。

