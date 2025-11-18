支持斗六市區道路新建人行道 保障弱勢族群通行權益基本要求

▲「支持斗六市區道路新建人行道」活動。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】今（18）日上午，斗六市長林聖爵率領多位支持人行道改善的市民前往縣議會陳情，以「為萬寶龍鋪路、替千里馬開道」為訴求，強調孩童、長者與身心障礙者安全通行的重要性。多位身障團體成員與輪椅朋友也親自到場，表示現行道路環境對身障者極為不友善，特別是人行道缺乏或破損時，輪椅族往往被迫行走在車道上，面臨極大的安全風險。

市長林聖爵指出，民生南路長期人行空間不足，不僅使孩童與推嬰兒車的家長行走不便，身障者更深受其害。許多輪椅族因路緣過高、地面不平、或根本沒有連續人行道，常必須繞道、逆向，甚至在車陣旁艱難通行。「這樣的環境，不只不方便，更是危險。」他表示，改善人行道是保障弱勢族群通行權益的基本要求，也是政府責無旁貸的責任。

針對部分店家擔憂車道變窄，市公所澄清此案依內政部國土署指導，採「車道瘦身」，並未減少車道數量，而是將車道由 3.7 公尺調整為 3.2 公尺，以降低車速並釋出空間。改善後可達成3項效益：汽車停車格由 31 格增至 70 格、機車格突破 300 格、並增設 4 處卸貨區，有助交通安全與商圈營運。林市長強調：「停車變多、交通更安全，商圈也更有活力。」

市長林聖爵表示，人行道是城市最基本也最重要的建設，市公所已召開多場說明會蒐集地方意見，並依不同需求調整設計，包括輪椅通行坡度、無障礙銜接、視障導盲設備與長者安全動線等。同時，公所也持續向縣府爭取「柚子公園地下停車場」，未來將紓解周邊停車壓力，提升商圈機能。

最後，再次呼籲市民支持，強調人行道改善是為孩子安全、為長者尊嚴、為身障者平等通行、為城市未來發展。「我們會堅持行人優先，打造更安全、更宜居的斗六市」。