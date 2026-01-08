支持新北國中小營養午餐免費 蘇巧慧：若我當選立刻來做

擬代表民進黨參選2026新北市長的立法委員蘇巧慧今（8）日表示，她支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，若她當選市長，會立刻來做。（資料照）

台北市長蔣萬安在市政會議上宣布台北市國中小營養午餐全免，新北市長侯友宜則向中央喊話「要有統一做法」。擬代表民進黨參選2026新北市長的立法委員蘇巧慧今（8）日表示，她支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，若她當選市長，會立刻來做。

蘇巧慧說，她支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，若她當選市長，會立刻來做，而且不只免費，還應該提升品質，讓學童吃得更好。昨天民進黨新北議會黨團也透過提案連署，全力支持這個政策。

廣告 廣告

「但這個議題也更凸顯傅崐萁版《財劃法》的荒謬」，蘇巧慧說，台北市的財政能力原本就是全國最好，立法院國民黨團總召傅崐萁主導的黑箱《財劃法》修法後更是錦上添花，人均暴增成新北市的近兩倍，而新北人均卻變成全國倒數第一，傅崐萁真的對新北非常不公平。

蘇巧慧認為，所以同樣一個營養午餐政策，台北市可以從從容容，其他縣市卻要加倍辛苦找錢，這才是問題所在。但盡管如此，她仍會全力調配資源來支持學童的營養午餐，減低所有學童家庭的負擔。

【看原文連結】