支持新營糖廠土地活化、糖鐵廊帶創生 卓榮泰：台南溪北重要工程

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

行政院長卓榮泰(右三)今天(12日)視察新營糖廠廠區土地活化利用規劃。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南新營糖廠廠區土地活化，已啟動都市計畫變更，台南市經發局也提出地方創生「溪北糖鐵廊帶振興前導計畫」，以糖鐵串聯帶動地方發展；行政院長卓榮泰今天(12日)視察表示，中央將會緊盯，支持均衡才能活絡地方，台南不先均衡，如何均衡台灣。他強調這是台南溪北重要工程，保存糖業文化也促進產業發展，允諾由交通部補助糖鐵規劃費1500萬，中央並支持糖廠都更開發、鐵鐵廊帶創生。

卓榮泰今天視察後壁花創園區、新營糖廠活化規劃，形容自己看蘭花的美麗、看糖廠的甜蜜，像隻蝴蝶一樣的幸福之旅。

廣告 廣告

他說，台南是大南方新矽谷重要基地，有沙崙綠能園區、六甲到柳營的機器人產業，但國家和城市不能只有科技業，不能在發展科技時，掩蓋掉地方傳統特色，否則對歷史交代不過去，像新營糖廠的活化利用應在既有在地特色發展在地經濟，給一個觀光主題才能走向國際。

卓榮泰指出，新營糖廠29.95公頃，擁有糖業文化資產、廣闊空間及五分車，其中15公里五分車路廊的先期規劃費1500萬元，由中央支應沒問題，這是重要工程，未來將形成新的觀光廊帶。

卓榮泰表示，台南市政府目前公告展覽新營糖廠都市計畫變更案，國發會對糖鐵廊帶地方創生、內政部對糖廠都計變更，中央也會緊盯，和地方共同強化文化保存、產業招商進駐及公共設施強化，落實觀光產業發展，並期許市府和台糖做好廠區的招商開發，引進民間資源。

卓榮泰強調未來串聯後壁、鹽水、新營五分車廊帶，形成新的觀光廊帶，帶動地方產業，廠區招商開發提供親子活動、新創基地、長者休憩園區的活化利用，溪北地區成為台南發展指標，未來值得期待。

行政院長卓榮泰(中)今天(12日)視察新營糖廠，了解廠區活化規劃。(記者楊金城攝)

台糖新營糖廠廠區土地活化利用，將進行都更開發。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

逕流係數再提升 曾文水庫8天進帳可望達9位數

從桃機出國注意了！ 7/1起航廈電車停止營運

雨區持續擴大！12縣市豪、大雨特報 屏東、台東防大雷雨

