支持日本！潘孟安昨和AIT處長喝清酒 今以蘋果汁接待日駐台代表

針對日本首相高市早苗「台灣有事」發言引爆中國反彈、並祭出旅遊限制與水產品禁令等制裁措施，台灣政壇也紛紛以行動聲援日本。繼總統賴清德公開「吃壽司挺日本」，總統府秘書長潘孟安昨天（11/20）才剛和AIT處長谷立言以日本清酒舉杯，今（11/21）再度和日本駐台代表一同喝青森蘋果汁。

潘孟安稍早受訪時表示，昨晚與AIT處長谷立言進行餐敘，谷立言一見面便主動向他表示，想請潘孟安喝日本清酒。潘孟安說，這杯清酒不僅充分展現了谷立言的熱情，也象徵台、美、日三方深厚不移、堅定不移的情感，「這也是民主國家共同的默契。」

AIT處長谷立言（左）與總統府秘書長潘孟安（中），以清酒舉杯，表達對日本的共同支持。翻攝AIT臉書

潘孟安還說，日本駐台代表片山和之今日上午前來洽談公務時，他也特別以日本青森蘋果汁款待，並回贈台灣埔里的陳紹給片山，「象徵台日之間甜甜蜜蜜、時間越久越陳的情感」。

