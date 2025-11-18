支持晶片製造回流美國！ 季辛格直指台灣最關鍵問題是「這項」

季辛格支持川普做法，認為讓晶片製造回流美國，是賦予供應鏈更多韌性。（圖：維基共享）

美國總統川普再度提到台灣搶走晶片生意，強調晶片將回到美國製造。矽谷創投公司Playground Global合夥人、前英特爾執行長季辛格今天（18日）訪台被問到，川普政府推動晶片製造回流美國時表示，賦予供應鏈更多韌性是正確的，他非常支持川普政府在美國提升半導體生產能量。針對AI泡沫化議題，季辛格示警，台灣最關鍵的問題不是基礎架構而是能源問題。

基辛格今天帶領7家新創公司專程來台，同時舉行「Playground x Taiwan」共創次世代運算新篇章記者會，季辛格此行也將和鴻海董事長劉揚偉共進晚餐。他一改先前多次提到「台灣是全球地緣政治最危險地方」，改口稱讚台灣是獨一無二的創新之地。

對於川普總統重提台灣偷走美國的晶片，美國正打算大舉扭轉這個當初「極蠢」的錯誤決策，基辛格則力挺川普希望增加美國製造的做法，因為這將提高半導體供應韌性。

但基辛格強調，這並不意味台灣地位會降低，而是說像美國這樣的地區成長會提高。他說，台積電已經在美國設廠，他樂見台積電將更多先進製程與研發投入美國，這對全球而言是很好的政策，也增強全球半導體供應鏈韌性。

談到再度來台原因，季辛格說，台灣有獨特地位，沒有任何地方像台灣一樣，可能早餐時間浮現一個想法，中午做出原型機，晚上就可以在台灣製造，這只有在台灣做得到。台灣有很好的生態系、供應鏈和製造能力，每一間想要創新的公司都可以跟台灣合作達到成功。

針對AI泡沫化議題再起，季辛格則示警，台灣最關鍵的問題不是基礎架構而是能源問題，台灣能源供應不夠，厚植能源才能讓台灣經濟繼續發展。