支持李四川或劉和然代表藍營出戰？新北市民街訪曝心聲

2026年新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參戰，國民黨熱門人選是台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然，至今仍未定案。中時新聞網《街頭大聲公》針對「新北市民最希望誰能代表藍營，與綠營一較高下呢？」進行隨機街訪，有民眾選李四川認為，「做事情蠻實在的，而且這一次不是促成了輝達來這邊，真的有在做事啦」。也有民眾選劉和然，「我個人比較喜歡劉和然，不知道，這就是一個感覺嘛」。

中時新聞網《街頭大聲公》針對「新北市民最希望誰能代表藍營，與綠營一較高下呢？」進行隨機街訪。一位女性民眾表示，「李四川，覺得他以前的行政經驗比較多，當然劉和然現在也有，可是覺得，李四川就是從新北、高雄又回台北，所以讓我覺得是說，他應該是經驗很夠啦。那他也處理過很多比較重大的事件，所以我是比較支持他」。

廣告 廣告

還有一位婦人表示，「李四川，我覺得他做事情蠻實在的，而且這一次不是促成了輝達來這邊，真的有在做事啦。然後實實在在的人，我們比較喜歡」。

一位先生表示，「李四川，他有紀錄、有經驗。當然劉和然可能侯友宜也培養很久了，他也有一定的記錄，可是這個紀錄可惜了，少為人知，被老大光芒給遮蓋了。所謂強人底下做得再好再久，沒辦法被凸顯嘛，因為要凸顯是先凸顯他老闆，尤其他老闆選過總統，所以這個沒辦法的事情」。

也有一位女性民眾表示，「我個人比較喜歡劉和然，不知道，這就是一個感覺嘛。那李四川你都到現在也不表態到底要怎麼樣，好像愛要不要的樣子，那種感覺不是很好。要你就說要、不要就說不要嘛」。

【看原文連結】