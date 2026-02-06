支持板橋防宣維護城市安全 周韋翰承諾積極爭取基層福利

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員參選人周韋翰近日出席2月民生防宣分隊月例會，親自為基層夥伴打氣。周韋翰於會中轉達父親、資深議員周勝考對防災宣導工作的長期支持，並強調防宣夥伴是維護城市安全的重要防線。會議中，除針對協勤排班方式進行說明與討論，確保隊員對後續勤務安排更具共識外，也藉此凝聚分隊向心力，向每一位夥伴的辛勞付出表示感謝。

針對基層防宣夥伴權益，周韋翰表示，未來若順利當選新北市議員，將致力為夥伴爭取更多實質資源，具體計畫包含強化勤務保障、推動裝備改善以及現有制度優化，確保第一線付出的人員能獲得更健全的照顧。他承諾，會將服務地方的熱忱化為具體行動，真正替基層爭取應有的保障，落實守護夥伴的承諾。

廣告 廣告

會議當日適逢民生防宣分隊長陳姿穎生日，現場氣氛溫馨。周勝考貼心準備生日蛋糕祝賀，周韋翰也感謝分隊長長期領導隊伍守護社區安全的辛勞。全體夥伴在充滿祝福的氛圍中分享喜悅，展現防宣團隊深厚的情誼，也為專業的勤務討論增添暖意。

周韋翰強調，基層夥伴的奉獻是社會穩定的重要力量，未來會持續關注防災宣導業務的落實情況，透過爭取福利與挹注資源，不僅要強化地方防災量能，他更要成為防宣夥伴最堅實的後盾，讓每一位成員都能在完善的制度環境下，持續為守護家園平安而努力。

照片來源：新北市議員周勝考臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

吳秉叡陪同翁震州完成登記 深耕新莊20年爭取議員連任

春節連假9天出門不塞車 新北交通局懶人包一次看

【文章轉載請註明出處】