支持林岱樺綠營有不同聲音？ 林佳龍：我挺的是制度而非個人

身兼正國會領袖的外交部長林佳龍，日前公開表態力挺涉入助理費案的綠委林岱樺競選高雄市長，不過本（11）月1日林岱樺在大崗山3萬人的造勢晚會中，正國會成員立委王義川、黃秀芳、陳秀寶與新北市議員卓冠廷全數缺席，引發各界關注。對此，林佳龍於今（12）日播出的專訪中回應，他並非挺林岱樺個人，而是挺制度，要確保每個人都能自己講話，不管是參選權或司法的部分。





林佳龍接受Yahoo TV網路節目《齊有此理》主持人王時齊專訪，節目於今日播出。王提問，您跟林岱樺的關係很好？林佳龍打趣回應，「我跟王時齊的關係也很好」。

至於是否因力挺林岱樺而被罵爆，林佳龍則說，「我不是挺她個人，我是挺制度啦，我對民主一路走來，就是是確保每一個人有能為他自己講話，不管是參選權、個人司法部分，如果怕被罵爆，那從學生時代我要推翻國民黨威權統治時，我那時就是少數派」。

他強調，很多事情不要太去把它陰謀化，還是回到一個問題，當別人發生這個問題的時候，不要以人廢言、以言廢人，台灣的民主一定要先從寬容、傾聽，能找出彼此的交集，讓每個人有路可走。

林佳龍說，了解他的人都很清楚，他在乎的是整個制度，對一個7屆的立委，她（林岱樺）有問政的口碑，她今天為她的權利在奮鬥，「我們給她加油」。

林佳龍提及，不要進入案情細節，而是用同樣的標準看檢調，檢調都已起訴了，現在也聽聽看另外一邊她的說法，「我想法官也會是用這個心態」。

針對正國會子弟兵取消站台行程一事，林佳龍則澄清，事情不是這樣，這就是對當事人的尊重，有些人表示要去支持，但當事人其實一開始也沒邀請大家，「（因為）有些角色如果不適合，那也不一定要到場」。

最後，林佳龍強調，這件事倒也沒那麼代表派系，其實是代表自己長年以來事情的道理要能講得過去，「不要當事情發生在別人的時候，我們每個人都丟石頭；可是用同樣的標準發生在自己身上的時候，你會覺得你自己很無辜，這個是同理心啦」。





