「支持柯志恩就是支持鄭麗文」？柯志恩：是支持中華民國、鄭麗文：是支持和平

2026高雄市長選舉綠營訴求「支持柯志恩就是支持鄭麗文」，國民黨高市黨部主委柯志恩今回應，「支持國民黨候選人，就是支持中華民國」。國民黨主席鄭麗文也稱，「支持柯志恩就是支持和平、拚經濟、給下一代美好的未來」。

對今天親綠媒體公布最新高雄市長選舉民調，稱民進黨明年可能的高雄市長參選人，每個人民調都輾壓柯志恩。柯也回應，該民調結構出現非常大的偏離，過去民調結果與實際投票結果也相去甚遠，對該民調連參考都不會參考。

國民黨高雄市黨部下午辦黨慶活動，明年高雄市長選舉布局成關注重點。鄭麗文致詞直言，國民黨應該就是提名柯志恩參選明年高雄市長「沒有問題啦」，就是最水、最讚的那一個，盼高雄市民支持柯為高雄拚個全新未來與出路。

被問到綠營操作「支持柯志恩就是支持鄭麗文」，柯志恩回應，選舉中有非常多政治操作，國民黨大鳴大放、海納百川，每個人都有自己的觀點與說法，不管哪個層級的選舉，支持國民黨候選人，就是支持中華民國。

至於是否希望鄭麗文修正兩岸路線主張，柯志恩說，與鄭還沒有深切討論這個議題，但鄭街頭起家，有高度與智慧，應該很清楚在地民意，而高雄市長選舉這就是地方選舉，會聚焦民眾關心的民生、經濟議題。

柯志恩說，其他問題或許等2028年辯論兩岸路線時，總統與立委候選人經黨內大辯論後，再看國民黨要把台灣帶向真的和平方向。

鄭麗文受訪時則回酸表示，謝謝民進黨候選人幫國民黨造勢，今天不只支持柯志恩就是支持和平，就是支持拚經濟，支持給下一代美好的未來；強調高雄市不是民進黨禁臠、政治鬥爭工具，籲高雄人要為自己的未來與幸福努力。

鄭麗文說，柯志恩不只有鄭麗文，還有整個國民黨團隊，我們都力挺柯；不是柯一個人為高雄市服務，是整個國民黨團隊都為高雄市服務，希望能結合所有愛好和平、想為高雄拚經濟、拚繁榮等力量，一起為高雄發展努力。

鄭麗文也強調，自己的主張就是國民黨兩岸主張，與台灣多數主流民意期待一致，盼遠離戰火，也唯有兩岸和平穩定，老百姓才能安居樂業，年輕人才能追尋夢想，下一代才有希望。

鄭麗文說，台灣沒事，區域就沒事，國際天下都沒事，天下太平，大家都能夠過好日子，這不但是自己與柯志恩、國民黨長期主張，也符合台灣未來發展重要價值，希望2027年不要爆發戰爭，和平是我們共同的價值與堅持。

鄭麗文批評，民進黨在南台灣執政太久，造成貪腐、權力傲慢等種種問題，高雄要翻轉、新的未來與希望，就從政黨輪替開始，希望明年底國民黨能在高雄獲得支持，為高雄發展帶來新的期待與希望。

