支持核二、核三廠重啟？侯友宜：若安全無虞就支持

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕人工智慧(AI)等高科技產業發展，供電是關鍵之一，新北市議員劉美芳今(7)日質詢表示，AI產業既是台灣產業命脈也是吃電怪獸，輝達執行長黃仁勳也說核電能源不該被污名化，沒有穩定供電就沒有AI產業，試問市長侯友宜是否支持核二、核三廠重啟？侯友宜強調，非核家園政策，再生能源無法遞補發電量，核能發電就是重要關鍵，經評估確認安全無虞、供電穩定，他支持核電重啟，但一定要安全。

劉美芳則說，台電評估核二廠與核三廠具重啟條件，經濟部也說台電已將核電廠現況評估報告送交經濟部審查，會在1個月內公布核三廠是否適合啟動，在AI與青年創業並行的時代，能源更應提前佈局。

市議員呂家愷進一步關心青創資源議題，他指出，目前新北有10座青創基地，但新北產業中，傳統產業也是重要結構之一，此外新北也不缺優秀設計人才，既有相關人才資源，市府更應建置設計面向的青創基地，替傳產、設計彼此提供一個更好的接洽平台。

侯友宜表示，這是市府正在努力的方向之一，目前青年局正在改造板橋區新民街舊宿舍，評估作為影視拍攝場地、工作室等多元活化方式規劃。

