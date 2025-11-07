支持核二、核三重啟？ 卓榮泰今也表態

行政院長卓榮泰在立院院會總質詢備詢。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 經濟部收到台電的核電廠現況評估報告後，台電董事長曾文生日前透露，自核安會公布相關子法後，台電已對核一、核二、核三廠進行評估，評估結果顯示核二廠、核三廠具備重啟的機會與條件。對此，行政院長卓榮泰今（7日）也在立法院備詢期間表明立場。

國民黨立委王鴻薇質問問及，在政策上，現在行政院是否支持，台電提到經濟部，有關評估核二、核三廠重啟的計畫？卓榮泰回應，在有法律的改變之後，他們尊重專業的分析跟科學的根據，如果專業跟科學認為有重啟的可能性，而且安全無虞，在有法律合法的基礎下，就請台電進行自主安全檢查程序，看結果如何，再來依最後結果做判斷。

王鴻薇則認為，卓榮泰今天的宣示是一個非常重大的轉圜。整個「非核家園」從今年5月17日核三走入歷史之前，立法院就努力推動法案，以她個人而言，從補選立委到後來大選，她的政見就是核二、核三廠要延役，今天有這樣的轉圜，相信絕大部分的企業、產業和國人都會支持。

卓榮泰隨即說，她也邀請立委支持政府，多元開發、多元綠能的努力。王鴻薇則回應，不是不支持綠能，但不支持掏空的行為。

王鴻薇再提到，台電曾評估，核二、核三廠的延役費用，分別是150億元和300億元；但有關重啟的費用，環境團體曾評估，核三重啟要耗費5年到10年，經費更高達4900億元，經濟部長認為這接近事實？經濟部長龔明鑫則澄清，應該不是這樣。

龔明鑫說明，現在要自主檢查跟原廠評估以後才能知道，國外有一些重啟的經驗，依國外經驗不會這麼高（4900億元），不會。王鴻薇則說，但一定會比延役的價錢還高。龔明鑫也承認說，對。

而核三廠二號機今年5月17日除役，台灣正式進入「非核家園」，但還不到半年時間，台電評估就指出，核二、核三廠具備重啟的可能性與條件，經濟部預計於下月初決定是否同意台電啟動安全檢查。今更有媒體報導指，據總統賴清德近日親自召見經濟部長龔明鑫，過程談及能源議題，指示應於2027年前處理好核三重啟問題，甚至直呼「不要再搞綠電」。

但總統府發言人郭雅慧下午駁斥，賴總統從未指示不要綠電，亦未曾為核三廠重啟設定任何時間表。該則報導內容嚴重不實、無中生有，對總統言行加以扭曲編造，總統府予以嚴正駁斥並表達強烈抗議。

