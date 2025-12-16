支持檢上訴！律師：高虹安貪污改判無罪 高院特殊法官見解異常 試辦助理費除罪

高虹安貪污二審改判無罪，律師黃帝穎表示，支持檢察官上訴，指高院特殊法官見解罕見異常，為陳玉珍試辦貪污助理費除罪。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 停職中的新竹市長高虹安助理費貪污案，二審今（16）日改依偽造文書罪判刑6月，台灣高檢署表示，研議提起上訴。對此，律師黃帝穎表示，支持檢察官上訴，指高院特殊法官見解罕見異常，為國民黨立委陳玉珍試辦貪污助理費除罪。

高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，經上訴，二審台灣高等法院今天宣判，改依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，高檢署研議上訴。

對此，黃帝穎發文表示，高虹安貪污被高院特殊法官改判無罪，其實不意外，這從高院特殊法官之前聲請釋憲，就可以看出對於高虹安多所迴護。

但是法官這樣的見解，變相鼓勵立委苛扣助理費的貪污風氣，跟藍白現在想要提的助理費除罪修法方向如出一轍，社會無法接受。

「支持檢察官上訴」黃帝穎直言，高虹安辦公室三個主任認罪貪污，但高院竟改判高虹安貪污無罪，在高院特殊法官眼裡，是助理自己傻，自願上繳薪資，又自願認罪，簡直為陳玉珍試辦貪污助理費除罪，顛覆一般人是非對錯底線。

