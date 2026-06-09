支持消防不遺餘力 劉美芳再爭取設備守護市民
【記者葉柏成／新北報導】新北市議員劉美芳持續關注消防救災需求，為協助提升第一線救援能量，再次爭取123萬元建議款購置消防救災器材，捐贈予新北市政府消防局第一救災救護大隊，今〈9〉日下午於板橋海山消防分隊完成撥交，展現對消防工作的長期支持。
消防局長陳崇岳表示，劉美芳多年來持續關心消防發展，多次協助爭取消防器材與設備，讓基層消防人員感受到社會支持與肯定。消防局將妥善運用此次添購的設備，發揮最大效益，共同守護新北市民生命財產安全。
他說，此次捐贈設備包含紅外線熱顯像儀3台、鏈鋸4台及防爆手持式照明燈7具，均為消防救災現場常用且重要的裝備。熱顯像儀可穿透濃煙協助搜尋受困民眾及判定火源位置；鏈鋸可於災害現場快速移除障礙物；防爆照明燈則可於特殊危險環境中提供穩定光源，提升作業安全性。
劉美芳表示，消防人員全年無休守護市民安全，無論火災、地震、風災或各類緊急事故，總是站在第一線執行救援工作，因此提供充足且先進的救災設備十分重要。她強調，完善的裝備不僅能提高救災效率，更能降低執勤風險，保障消防人員安全。
她指出，希望藉由此次設備添購，協助消防同仁在面對各類災害時擁有更充足的資源與支援，進一步提升整體救災量能，也讓市民獲得更完善的安全保障。
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