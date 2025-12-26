支持烏戰反普丁 俄極左翼活動人士遭判刑6年

俄羅斯媒體25日報導，俄羅斯法院以「為恐怖主義辯護」的罪名，判處極左翼活動人士尤達佐夫(Sergei Udaltsov)6年有期徒刑。

國際傳真社(Interfax)報導，尤達佐夫自2024年1月起就一直被羈押，他將對這項判決提出上訴，並宣布他將展開絕食抗議。

48歲的尤達佐夫將在安全等級最高的監獄服刑。

自從2022年入侵烏克蘭以來，俄羅斯當局大幅加強了對反對派人士和言論自由的打壓力道，並經常指控被認為不服從官方路線的人「為恐怖主義辯護」。

檢方尋求7年徒刑，尤達佐夫的辯護團隊則主張他應該獲判無罪。

尤達佐夫案的具體內容屬於機密，但他先前在法院庭審上表示，他被指控在網路聲援馬克思主義活動人士，這些活動人士被指控在俄羅斯中部城市烏法組成一個恐怖組織。

尤達佐夫是在2012年針對總統普丁(Vladimir Putin)連任的大規模抗議活動上發表演說的反對派領袖之一。他在2014年因為組織「大規模暴動」而入獄3年。

但尤達佐夫曾公開支持莫斯科對烏克蘭發動軍事行動，並表示他是基於愛國立場反對普丁。

尤達佐夫是前蘇聯獨裁者史達林(Joseph Stalin)的狂熱崇拜者，並呼籲恢復蘇聯。

尤達佐夫2012年告訴獨立電視台雨電視（TV Rain）「史達林不是罪犯」，並且因為在史達林的生日舉行紀念活動而多次被逮捕與罰款。