支持營養午餐免費？ 劉和然不願草率表態

〔記者施曉光／台北報導〕台北市長蔣萬安近期宣布今年起全市各公私立國小、國中營養午餐全面免費，民進黨新北市長參選人蘇巧慧跟進強調如果當選市長也要推動營養午餐免費政策，已宣布參選的新北市副市長劉和然今日上午出席「1111人力銀行-幸福企業頒獎典禮」前受訪回應，他不願意現在就草率說要做或不要做，他會就孩子需要的是免費營養午餐，還是其他方面的幫助，經審慎評估後於適當時機再做說明。

劉和然表示，他當過校長與教育局長，對於學校現場的狀況了解清楚，新北市每年的特教經費與人事經費為47億元，校舍修繕經費約50億元，整個新北市一年預算750幾億元，扣除掉人事費用後就只有200億，如果營養午餐全面免費，需要支出高達46億元，因此他不願意現在就草率的說出要或不要。

劉和然強調，自己喜歡跑馬拉松，每個人的跑步配速不一樣，他會在適當的時機做出適當的決定，而且市民關心市政發展，如果太早進行選舉，會影響市政工作推動，至於其他參選人的想法他都尊重。

