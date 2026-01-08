支持營養午餐免費！蘇巧慧：我當市長會立刻做「還應該提升品質」

記者劉秀敏／台北報導

台北市長蔣萬安近日宣布營養午餐免費，包括基隆、台中、高雄等縣市也陸續跟進，但新北市長侯友宜今（8）日表示，還要跟議員盤整財政資源，並未宣布跟進。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧則表示，支持公立國中小營養午餐應該免費，若她當市長會立刻來做，而且不只免費，還應該提升品質，讓學童吃得更好。

針對是否跟進營養午餐免費政策，侯友宜今日出席活動時表示，新北市在六都人均預算最少，要照顧的孩子又最多，當然能夠多做是好事，未來會不會走到營養午餐免費，還會跟議員再盤整所有的財政資源，「因為新北市如果營養午餐免費，大概要投下46億元，也是全國最高的。」

蘇巧慧在臉書發文表示，她支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，「若我當選市長，會立刻來做」，而且不只免費，還應該提升品質，讓學童吃得更好，昨天民進黨新北議會黨團也透過提案連署，全力支持這個政策。

蘇巧慧直言，這個議題也更凸顯傅崐萁版《財劃法》的荒謬，台北市的財政能力原本就是全國最好，傅崐萁主導的黑箱《財劃法》修法後更是錦上添花，人均暴增成新北市的近兩倍，新北人均卻變成全國倒數第一，傅崐萁真的對新北非常不公平。

蘇巧慧說，同樣一個營養午餐政策，台北市可以從從容容，其他縣市卻要加倍辛苦找錢，這才是問題所在。儘管如此，她仍會全力調配資源來支持學童的營養午餐，減低所有學童家庭的負擔。

