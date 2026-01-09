支持營養午餐免費 陳亭妃：免費是起點「品質與責任要同步升級」

陳亭妃全力支持台南市推動國中小營養午餐免費政策。（圖：陳亭妃提供）

針對台南市推動國中小營養午餐免費政策，民進黨立法委員、台南市長擬參選人陳亭妃表示，全力支持黃偉哲市長的政策方向，並表示「免費只是起點，品質與責任一定要同步升級」，她強調，營養午餐不只是福利政策，而是攸關孩子健康成長與城市未來的基本工程。

陳亭妃說，這段時間在地方聽到許多家長關心「免費後品質是否下降」，她說，營養師的角色將更加關鍵，未來營養午餐營養師不只是計算熱量，更要把關學生飲食健康、食材來源與衛生安全；同時，菜單設計必須兼顧營養與口味，因為「吃得健康很重要，但孩子願不願意吃、吃得開不開心，同樣重要。」

廣告 廣告

陳亭妃進一步指出，她未來將定期與各校營養午餐營養師交換意見，透過實際回饋即時調整菜單內容，並要求教育局配合滾動式檢討與調整預算，確保在食材品質、份量與口味上都能持續精進。「不能因為免費，就要求孩子將就吃；市府要做的，是把每一分錢用在孩子真正需要的地方。」

「如果未來由我承擔市長責任，我會把這件事當成每天都要顧的事。」陳亭妃指出，營養午餐一旦全面免費，政府的責任只會更重、不會更輕。她主張，未來必須全面加強推動學校午餐使用符合「三章一Q」標準的食材，確保以國產、可溯源、安全的食材為主，讓孩子吃得安心，家長才能真正放心。（陳婉玲報導）