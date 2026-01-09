[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

針對台南市推動國中小營養午餐免費政策，民進黨立法委員、台南市長擬參選人陳亭妃表示，全力支持黃偉哲市長的政策方向，並強調「免費只是起點，品質與責任一定要同步升級」，不能讓原本減輕家長負擔的美意，反而變成孩子吃不飽、不想吃的源頭。

支持營養午餐免費 陳亭妃：品質一定要跟上，讓孩子吃營養、吃飽、吃開心。（圖／陳亭妃辦公室）

陳亭妃指出，營養午餐一旦全面免費，政府的責任只會更重、不會更輕。她主張，未來必須全面加強推動學校午餐使用符合「三章一Q」標準的食材，確保以國產、可溯源、安全的食材為主，讓孩子吃得安心，家長才能真正放心。

陳亭妃說，這段時間她在地方聽到許多家長關心「免費後品質是否下降」疑慮，陳亭妃直言，營養師的角色將更加關鍵，未來營養午餐營養師不只是計算熱量，更要在校園第一線把關學生飲食健康、食材來源與衛生安全；同時，菜單設計也必須兼顧營養與小孩喜歡的口味，「吃得健康很重要，但孩子願不願意吃、吃得開不開心，同樣重要。」

陳亭妃進一步指出，她未來將定期與各校營養午餐營養師交換意見，透過實際回饋即時調整菜單內容，並要求教育局配合滾動式檢討與調整預算，確保在食材品質、份量與口味上都能持續精進。「不能因為免費，就要求孩子將就吃；市府要做的，是把每一分錢用在孩子真正需要的地方。」

陳亭妃強調，學童營養午餐不只是福利政策，而是攸關孩子健康成長與城市未來的基本工程。「如果未來由我承擔市長責任，我會把這件事當成每天都要顧的事，確保孩子吃得飽、吃得開心，這才是市長該負的責任。」

