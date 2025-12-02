即時中心／高睿鴻報導

民意如流水、卻也是政治人物的施政基礎，因此，民調變化持續受政壇關注。著名調查機構「美麗島電子報」昨發布本月最新民調，指出民進黨無論好感度、支持率，都領先主要在野黨國民黨、民眾黨；但另一方面，總統賴清德及閣揆卓榮泰的施政滿意度（40.9%、39.5%），均低於不滿意度（53.3%、43.8%），顯示人民雖然信任民進黨，卻也對行政團隊有更多期待。對此，民進黨立委吳思瑤今（2）也做出回應。

廣告 廣告

雖然賴、卓團隊的滿意度仍有進步空間，但民進黨的支持率依然領先在野黨。根據上述民調，對民進黨有好感的受訪者為39.9%、國民黨好感度35.4%、民眾黨30.7%；另，若以政黨支持度來看，民進黨支持率33.2%、國民黨20.1%、民眾黨8.2%、另有29.8%為「中立、看人不看黨、未明確回答」。調查顯示，綠營仍為我國當前支持率最高的政黨，藍營居次、白營則是老三。



吳思瑤說，所有的民調都是參考依據，黨會繼續自我鞭策，期望所有的政策、政務推動，都能更加精進。她繼續說：「不管是什麼樣的民調，都是敦促執政黨，好還要更好，做不好的我們當然得改進」。而雖然賴清德、卓榮泰的支持率，說明行政團隊確實還有努力空間，但吳思瑤仍強調，從政黨支持度來看，民進黨還是明顯大幅領先在野黨；也就是說，同份民調依然有相當正向的肯定，同時卻也勉勵團隊，能更加自我鞭策。

「我們會平常心以待，畢竟無論如何，讓台灣好、讓國家好，我們的努力永遠不會嫌多」，她總結說。

快新聞／支持率穩坐龍頭！吳思瑤曬民調：藍白相加「也和民進黨有段距離」

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞資料照）

吳思瑤續指，民進黨及執政團隊，確實曾在大罷免一戰失利後，歷經一波震盪、跌到低點；但這段時間，政府持續強化對內政務，無論是救災、或是豬瘟防範，行政團隊確實都展現強大專業能力。所以她說，總統及卓院長的支持度，一直有逐步回升；更讓我們振奮的是，綠營的整體政黨表現，清楚獲得人民肯定，支持率大幅領先在野黨，「甚至藍白相加，恐怕都離民進黨還有一段距離」。

不過吳思瑤也說，黨不會因此感到自滿，會繼續扮演負責任的執政團隊；她也酸說，如今，台灣人還沒看到有忠誠的在野黨，但至少有負責任的執政黨。「我們會努力做到，也希望台灣人民多給我們支持」，她說。

另一方面，針對民眾黨民調成績慘淡、無論好感度及支持率均吊車尾，最近又爆發退黨潮、主席黃國昌更深陷司法爭議，吳思瑤也回應說：「民眾黨已經一個一個眾叛親離，黃國昌個人也很多爭議，他一再無法誠實面對問題、一再地想要圓謊；但是要圓一個謊，就要扯更多的謊」。

吳思瑤點出，近期被爆出，捲入「狗仔案」的「凱斯國際」公司，所有證據均顯示，黃國昌與他的家族，跟這個狗仔偷拍集團，擁有密切關係；例如姻親李麗娟，無論是在私務上、或甚至替黃的家人經營補教事業、甚至是幫忙照顧小孩，均顯示兩者之間關係密切。但現在，吳思瑤批評，黃國昌卻為了救自己的政治生命，就連這些賣命貢獻的家人、辛苦的李立娟小姐，都被撇得一乾二淨。

「我覺得，這說明黃國昌可能連連做人的基本道理都欠缺！」，吳思瑤說。

原文出處：快新聞／支持率穩坐龍頭！吳思瑤曬民調：藍白相加「也和民進黨有段距離」

更多民視新聞報導

10：9！藍白擋下1.25兆國防特別條例 院版財劃法也「暫緩列案」

投書遭批「要台獨卻不敢修憲」 劉寶傑回擊翁履中：為中國犯台製造口實

台股收復月線！指數終場上漲221點 台積電收1430元

