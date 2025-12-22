支持率連三月近7成 日本民意挺高市對中強硬、過半不認為涉台言論不妥

日本首相高市早苗內閣支持率連三月逼近7成。圖為她20日出席「中亞+日本對話峰會」。路透社



日本首相高市早苗內閣週日（12/21）成立滿2個月，最新民調顯示她的支持率仍維持高位。《朝日新聞》、《每日新聞》、共同社最新民調均顯示，高市內閣已連續三個月維持近70%的支持率，與以往內閣在第二次民調後支持率普遍下降的情況大不相同。

《朝日新聞》在12月20日及21日進行的全國電話民調顯示，高市內閣的支持率為68%，反對率為19%；支持率與10月的68%、11月的69%持平。在日中關係惡化的背景下，55%的受訪者「贊成」高市早苗的對中立場，30%的受訪者「反對」。

廣告 廣告

《朝日新聞》指出，新上任內閣的「蜜月期」通常在第二次民調後就會結束，第三次民調支持率往往會下滑，但高市內閣卻罕見繼續維持在高位。

《每日新聞》同樣在20日和21日進行全國民調，高市內閣支持率達67%，較11月上升2個百分點；被問及日本的對中政策時，55%受訪者表示應該「對中採取更強硬立場」，認為應該「對中採取更靈活的立場者」為24%；19%的受訪者表示「不知道」。

共同社在20、21日進行的全國民調則顯示，高市內閣支持率為67.5%，較11月下降2.4個百分點，不支持率為20.4%。

共同社民調中，問及高市「台灣有事」的國會答詢引發日中關係惡化對日本經濟的影響，59.9%的受訪者認為或傾向認為「會帶來負面影響」。不過，對於高市「台灣有事」言論，57.0%受訪者「不認為是出言不慎」，「認為是出言不慎」者則占37.6%。

更多太報報導

委內瑞拉情勢升溫 傳美國近兩週第3度追捕受制裁油輪

日本戶籍可註記「台灣」的幕後推手 「台灣女婿」瀧波宏文揭多年低調奔走歷程

不甩日中對立…日本壽司店上海開幕！「鮪魚解體秀」超夯 中國客：想吃就吃