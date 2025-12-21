支持率飆67％創新高 高市早苗滿2個月將遷入首相公邸

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本首相 高市早苗 內閣成立滿兩個月，她近日在社群平台X發文，回顧就任以來國會與外交行程密集、幾乎無暇喘息，並透露將於近日正式遷入首相公邸。同時，每日新聞 最新民調顯示，高市內閣支持率高達67%，不僅持續穩居65%以上，更創下上任以來新高。

高市在貼文中表示，就任後立即投入緊湊的國會運作與外交事務，將因應高物價列為最優先課題，同時致力推動強健經濟、強有力的外交與安全保障政策，「時間在全力以赴中不知不覺流逝」。她也提到，回過神來已接近歲末，下週將為明年度預算編列進入最後衝刺，強調「作為國家的經營者，即使在年末年始也不能鬆懈，危機管理是國家經營的關鍵」。

高市並透露，將離開居住多年的國會議員宿舍，正式遷入首相公邸。日本首相官邸與公邸比鄰而建、同處一地，前者為首相辦公場所，後者則是居所。依慣例，首相就任後應入住公邸，但高市因接連海外出訪，遲遲未能搬遷，如今終於敲定時程。

時值內閣成立兩個月之際，每日新聞於20、21日實施的民調顯示，高市內閣支持率達67%，較11月下旬上次調查上升2個百分點；不支持率為22%，下降1個百分點。自內閣成立以來，相關支持度始終維持在65%以上，顯示民意基礎穩固。

此次民調以使用智慧型手機的18歲以上民眾為對象，從全國約7700萬名合格人口中隨機抽樣，共回收1907份有效樣本。

