即時中心／林韋慈報導

日本首相高市早苗今（14）日向自民黨高層表明，計畫在23日召集的例行國會開幕之初解散眾議院。外界預期，眾議院選舉的公告與投開票日，將落在2月上旬至中旬。由於高市內閣目前支持率高達8成，政界普遍認為，她有意把握支持度仍處高檔之際，提前解散國會舉行大選，以擴大執政黨席次，推動積極財政與安全保障等政策。

根據《日本經濟新聞》報導，多名政府與自民黨高層人士證實相關動向。高市早苗先前曾對黨內表示，「在國會開幕之初解散眾議院是選項之一」，此次則是首度正式向高層傳達解散意向。她在結束日韓領袖會談、從奈良縣返回東京後，預計將召集黨內幹部進一步商議。

廣告 廣告

眾議院上一次選舉是在石破茂政權時期，2024年10月舉行，距今僅約1年4個月，間隔時間相對短。政界目前流傳兩套時程方案，包括「1月27日發布選舉公告、2月8日投開票」，或「2月3日公告、2月15日投開票」。

目前自民黨與日本維新會在眾議院的會派席次僅勉強過半、為233席；參議院則呈現執政黨居於少數的「扭曲國會」局面，政權運作並不穩定。此外，自民黨與維新會的聯合協議中，納入限制外國人取得土地、制度化舊姓通稱使用等保守色彩濃厚的政策，恐進一步加劇朝野對立。在綜合考量下，高市早苗判斷應儘早解散眾議院、訴諸民意，藉由擴大執政黨席次以推動政策。《日經》民調顯示，自高市政權於2025年10月成立以來，內閣支持率已連續3個月維持在7成以上。

高市政權內部長期存在「應在支持率高點解散國會」的聲音。隨著2至3月即將審議2026年度預算案，首相與閣僚勢必頻繁接受國會質詢，容易成為在野黨追究政策爭議與醜聞的攻防焦點，被視為支持率下滑的高風險時期。外交方面，高市早苗近期行程密集，除與南韓總統李在明會談外，也將與義大利總理梅洛尼會晤，盼在選舉前展現強化亞洲與歐洲主要國家合作的外交成果。

官房長官木原稔1月13日出席眾參兩院議院運營委員會理事會，正式轉達23日召集國會的方針。分析指出，高市最終下定解散決心，另一背景因素在於中國對日態度趨於強硬。高市早苗先前就「台灣有事」的發言，使中日關係迅速降溫，中國也於1月6日宣布，依據軍民兩用物項管制規定，加強對日出口限制。

此外，高市早苗的繼子、其丈夫山本拓與前妻所生的長子山本建，目前擔任福井縣縣議員，也傳出有意投入參議員選舉，引發政界關注。

原文出處：快新聞／支持率8成出手！高市早苗擬國會開幕即解散眾議院 2月舉行大選

更多民視新聞報導

參訪工廠遭嗆袒護戀童癖 川普怒比中指喊「Ｆ」字回擊

賴清德親自宣布！通過1縣市提名人選 坦言民進黨參選「相對困難」

民眾黨嗆「藍台中市長人選再拖就徵召柯文哲」 綠營議會總召：樂觀其成

