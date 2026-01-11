政治中心／綜合報導

民進黨高雄市長初選進入最後倒數1天，昨（10）日選前超級週末，高雄市長參選人邱議瑩於前鎮區舉辦「團結高雄贏之夜」造勢活動。台南市長黃偉哲親自到場站台，嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復也以影片方式力挺，陳其邁市長後援會及小英之友會幹部齊聚現場，陣容齊整，氣勢宛如正式大選，展現民進黨高度團結。

活動結束後，現場支持者熱情未減，許多民眾仍留在會場，捨不得離開。邱議瑩走入人群，逐一與支持者擁抱、握手並合影致意，感謝大家一路相挺，現場氣氛溫馨動人。

廣告 廣告

支持者不捨離場！邱議瑩選前之夜展現最強凝聚力、散場逐一握手感謝

邱議瑩於前鎮區舉辦「團結高雄贏之夜」造勢活動，結束後逐一與支持者擁抱、握手。（圖／桃園市議員黃瓊慧社群）

桃園市議員黃瓊慧也在 Threads 發出影片表示，從邱議瑩身上看見政治人物的溫度，晚會結束後，仍有許多支持者不捨離場。她並分享邱議瑩與支持者一一握手致意的背影畫面，引發網友共鳴。

支持者不捨離場！邱議瑩選前之夜展現最強凝聚力、散場逐一握手感謝

邱議瑩與支持者一一握手致意的背影畫面，引發網友共鳴。（圖／桃園市議員黃瓊慧社群）

現場不少支持者爭相與邱議瑩合影，希望提前留下與「邱市長」同框的珍貴畫面，並不斷高喊「邱議瑩、高雄贏」。邱議瑩始終面帶微笑、耐心回應每一位民眾，讓選前之夜的熱情與感動在夜色中持續延伸。













原文出處：支持者不捨離場！邱議瑩選前之夜展現最強凝聚力、散場逐一握手感謝

更多民視新聞報導

「代孕修法」陳菁徽疑未利益迴避 他列時間軸痛批：竟同時任生殖醫學中心董事

國民黨台中市長人選喬不攏？預計將在「這日」協調 何欣純回應了

腳鐐兄弟？蔡正元合照柯文哲…律師嗆：犯罪還引以為傲

