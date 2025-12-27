支持者建議張勝德懇託會 1/3首場登場

宜蘭縣長選舉，國民黨有立委吳宗憲、議長張勝德爭取提名，吳宗憲首場「宜蘭走新路」造勢活動落幕，議長張勝德在支持者的建議下，將巡迴各鄉鎮開講，首場一月三日在冬山鄉開跑。（縣議員楊弘旻提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

二０二六宜蘭縣長選舉，國民黨有立委吳宗憲、議長張勝德爭取提名，吳宗憲在黨內九人小組協調前夕舉辦「宜蘭走新路」造勢活動。議長張勝德在支持者的建議下，將巡迴各鄉鎮開講，預計明年一月三日會在冬山鄉舉辦首場懇託會。

國民黨宜蘭縣黨部組成九人提名小組二十七日下午四時邀請吳宗憲、張勝德協調，討論誰選縣長的「遊戲規則」。

吳宗憲二十六日晚搶先在宜蘭市五穀廟舉辦「宜蘭走新路」造勢活動。國民黨籍議員楊弘旻證實，張勝德在明年一月三日於冬山鄉農會旁舉辦「縣長提名問政懇託會」。

楊弘旻說，張勝德將透過懇託會讓鄉親知道參選縣長的決心，以及未來的施政方向；冬山鄉是首場懇託會，後續會在各鄉鎮辦理。