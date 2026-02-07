支持者急了！國民黨高雄議員年後提名 柯志恩：3區與友黨合作

柯志恩今天到鳳山和前鎮交界的肉豆公市場及瑞興市場發放春聯，熱情支持者送上擁抱。翻攝柯志恩臉書



民進黨高雄市議員黨內初選登記熱絡，國民黨仍無動作，讓支持者頗為焦慮。國民黨立委柯志恩今天（2/7）以市黨部主委身分表示，農曆年後將成立9人提名小組，以科學方式分三波提名，另有3個選區跟友黨有合作空間。

民進黨高雄市議員2月4日至10日進行初選登記，各派系風風火火，每天都有大動作造勢，有信心「議會過半、完全執政」，國民黨基層支持者看了憂慮，亟欲知道黨內何時進行初選。

將代表國民黨參選市長的柯志恩今天陪同黨籍議員到鳳山與前鎮交界的肉豆公市場及瑞興市場發送春聯，受訪時表示，國民黨將在農曆年後將成立9人提名小組決定議員參選人，會以非常科學的方法，也就是依據2022年市長選舉及總統得票率來估算，每區可以提名多少人。

柯志恩指出，市黨部目前對各區數據都有掌握，未來有3個選區會跟友黨有合作空間，第一波先提名沒有爭議的議員，後續接著還有第二波、第三波，呼籲支持者不用焦慮。

所謂「友黨」指的是否為民眾黨？柯志恩說，可能是民眾黨或無黨籍，因為市長選舉希望凝聚最大票源、最大公約數，一定會用過去得票率做出提名選擇，預計會有三波提名作業。

